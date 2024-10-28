Во Львове и области Uklon и Bolt будут работать в комендантский час

С 28 октября через услуги Bolt и Uklon можно вызвать авто во время комендантского часа с 00:00 до 05:00 во Львове и Львовской области. Работа обоих приложений в пилотном формате согласована с Львовской областной военной администрацией и Львовским городским советом.

Об этом сообщила пресс-служба Uklon.

Там отмечают, что Львов каждый день принимает десятки переселенцев, сотни раненых гражданских и военных. Через город тонны гуманитарной помощи каждый день направляются в области, где продолжаются боевые действия.

Как подчеркивают в Uklon, именно поэтому необходимость работы сервисов вызова авто во время действия комендантского часа отвечает актуальным потребностям города и его гостей.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта выполнять заказ во время комендантского часа во Львове и Львовской области смогут только водители, пользователи информационных систем Bolt и Uklon, которые имеют необходимый пропуск для правомерного пребывания на улицах и в общественных местах в определенный период суток. Контроль о наличии пропусков у водителей будет осуществляться комендантским патрулем города согласно действующему законодательству.

"Мы понимаем необходимость обеспечения мобильности и транспортного сообщения для многих категорий граждан, которые выполняют важную работу и в ночное время во Львове и области. Важно принимать правильные решения, способствующие функционированию региона в соответствии с запросами его жителей. Поэтому компании Uklon и Bolt поддерживают воплощение пилотного проекта по возобновлению работы сервисов в комендантский час" , – отметил Тарас Грень, руководитель аппарата Львовской ОВА.

Как добавил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова, много поездов или автобусов прибывает на вокзал ночью и людям, часто с маленькими детьми, нужно как-то добираться до хостелов или других локаций в городе. В среднем в комендантское время во Львове останавливается от 20 до 30 поездов.

"Когда легально воспользоваться такси в комендантске нельзя, эта услуга предоставляется нелегально и эта поездка стоит в 3-4 раза больше. Поэтому я рад этому решению, что совместно с партнерами мы возобновляем работу услуги для общины и гостей города, чтобы люди могли пользоваться легальными. безопасными услугами по приемлемой цене, когда это будет необходимо", – прокомментировал Москаленко.

Ранее сообщалось, что украинский онлайн-сервис такси Uklon предварительно согласовал с властями во Львове возобновление работы в комендантский час. Такие решения вскоре могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.



Комендантский час не нарушался

Заметим, Uklon ограничил работу сервиса в комендантский час с 14 марта.

Как объясняли в Uklon, компания является онлайн-платформой, а не службой такси. То есть она предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Или работать в комендантский час – это выбор партнеров, имеющих пропуск и возможность осуществлять перевозку ночью.

СПРАВКА:

Uklon – украинская IT-компания, разработчик одноименного сервиса по вызову авто для пассажирских перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах страны, а мобильное приложение Uklon загрузило более 12 миллионов пользователей.

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). В Украине услуги заказа Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.