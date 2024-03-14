С 14 марта Uklon будет ограничивать работу сервиса в комендантский час

Украинский онлайн-сервис такси Uklon с 14 марта ограничит работу сервиса в комендантский час.

Об этом сообщил CEO Uklon Сергей Гришков.

"Мы неоднократно писали о принципах работы Uklon, а именно о соблюдении законов Украины. Мне важно это еще раз повторить – компания Uklon действовала, действует и будет действовать в правовом поле", – написал Гришков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что на этой неделе были проведены консультации по работе сервиса в комендантский час. 7 марта 2024 года в Uklon поступило обращение Патрульной полиции Киева о рассмотрении возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа.

"Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос. Также мы рассчитываем и на уважение правоохранительных органов к отечественному бизнесу", – добавил CEO Uklon.

Он отметил, что были инициированы технические наработки сервиса, которые были завершены 14 марта.

Таким образом, первое ограничение работы сервиса Uklon будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 на 15.03.2024 и в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов.

Комендантский час не нарушался

В комментарии под сообщением об изменениях в работе сервиса Гришков объяснил, что Uklon является онлайн-платформой, а не службой такси. То есть компания предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Работать ли в комендантский час – это выбор партнеров, имеющих пропуск и возможность осуществлять перевозку ночью.

По его словам, за два года с начала полномасштабного вторжения Uklon получил первое обращение-рекомендацию от правоохранительных органов и отреагировал на него.

"То есть это не нарушение, а выполнение рекомендаций, с которым к нам обратились 07 марта 2024 года", - подчеркнул CEO Uklon.

Справка

Uklon – украинская IT-компания, разработчик одноименного сервиса по вызову авто для пассажирских перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах страны, а мобильное приложение Uklon загрузило более 12 миллионов пользователей.

В июне 2023 года Uklon сообщил о выходе на рынок Узбекистана (в Ташкенте), а в мае – о запуске в Азербайджане (Баку). О запуске международной франшизы Uklon объявил в 2022 году.

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