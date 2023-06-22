Uklon выходит на рынок Узбекистана

Украинский онлайн-сервис вызова такси Uklon объявил о выходе на рынок еще одной страны – Узбекистана. Как говорится в сообщении компании, в конце июня сервис должен заработать в Ташкенте.

Решение для Узбекистана включает приложение для пассажиров Uklon App и приложение для водителей Uklon Driver App. Также компания будет предоставлять сервис доставки.

"В 2023 году мы начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. Более того, верим, что украинский продукт и наши ценности позволят занять весомую долю рынка в новой стране", - отметил сооснователь Uklon Сергей Смусь.

По его словам, компания пытается основательно подходить к локализации, с уважением и пониманием относясь к культуре и традициям новой страны, но и нацелена на продвижение за рубежом украинской культуры и сервиса.

В Uklon также отмечают, что за 13 лет работы смогли расширить свое присутствие на 27 городов в Украине, а мобильное приложение по вызову авто скачали уже более 12 миллионов раз.

Напомним, что в начале мая компания сообщила о выходе на рынок Азербайджана, а именно о запуске в столице страны Баку. О запуске же международной франшизы Uklon объявил еще год назад.