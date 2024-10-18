Uklon снова будет работать в комендантский час: что известно

Украинский онлайн-сервис такси Uklon предварительно согласовал с властями во Львове возобновление работы в комендантский час. Такие решения вскоре могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

Об этом сообщил соучредитель компании Дмитрий Дубровский, пишет "Интерфакс-Украина".

"Во Львове мы уже подали запросы и в городскую администрацию, и в военную, чтобы вернуть сервис в комендантский час. Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего, в ближайшее время в городах на Западной Украине мы начнем снова работать в комендантский час ", — заявил Дубровский.

Он надеется, что положительные решения о возобновлении работы службы такси в комендантский час также могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

Дубровский пояснил, что решение о прекращении работы ночью было принято в связи с проблемами – информационной атакой и требованиями Нацполиции, которая начала останавливать и штрафовать автомобили Uklon.

Комендантский час не нарушался

Отметим, Uklon ограничил работу сервиса в комендантский час с 14 марта.

Как объясняли в Uklon, компания является онлайн-платформой, а не службой такси. То есть она предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Или работать в комендантский час – это выбор партнеров, имеющих пропуск и возможность осуществлять перевозку ночью.

СПРАВКА:

Uklon – украинская IT-компания, разработчик одноименного сервиса по вызову авто для пассажирских перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах страны, а мобильное приложение Uklon загрузило более 12 миллионов пользователей.

В июне 2023 года Uklon сообщил о выходе на рынок Узбекистана (в Ташкенте), а в мае – о запуске в Азербайджане (Баку). О запуске международной франшизы Uklon объявил в 2022 году .