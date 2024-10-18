Uklon знову працюватиме в комендантську годину: що відомо

Український онлайн-сервіс таксі Uklon попередньо погодив із владою у Львові відновлення роботи в комендантську годину. Такі рішення незабаром можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

Про це повідомив співзасновник компанії Дмитро Дубровський, пише "Інтерфакс-Україна".

"У Львові ми вже подали запити і в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на Західній Україні ми почнемо знову працювати в комендантську годину", - заявив Дубровський.

Він сподівається, що позитивні рішення про відновлення роботи служби таксі в комендантську годину також можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

Дубровський пояснив, що рішення про припинення роботи вночі було ухвалено у зв'язку з проблемами - інформаційною атакою і вимогами Нацполіції, яка почала зупиняти і штрафувати автомобілі Uklon.

Комендантська година не порушувалась

Зауважимо, Uklon обмежив роботу сервісу в комендантську годину з 14 березня.

Як пояснювали в Uklon, компанія є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, вона надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину - це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі.

ДОВІДКА:

Uklon – українська IT-компанія, розробник однойменного сервісу з виклику авто для пасажирських перевезень і доставки товарів. Представлений в 27 містах країни, а мобільний застосунок Uklon завантажило більш ніж 12 мільйонів користувачів.

В червні 2023 року Uklon повідомив про вихід на ринок Узбекистану (в Ташкенті), а у травні - про запуск в Азербайджані (Баку). Про запуск міжнародної франшизи Uklon оголосив в 2022 році.