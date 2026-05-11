Разница до 18 тысяч гривен: какие цены за аренду квартиры в Киеве, на Западе и прифронтовых регионах

ключ брелок дома панорама
На стоимость аренды напрямую влияет ситуация с безопасностью и удаленность от линии фронта. / Freepik

Закарпатье в апреле стало самым дорогим регионом для аренды однокомнатного жилья, опередив Киев. В то же время, в ряде прифронтовых областей цены остаются доступными, а спрос обычно падает, за исключением некоторых регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Предложение

По данным маркетплейса DIM.RIA, в апреле наиболее ощутимый рост предложения фиксировался в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+17%) и Хмельницкой (+17%) областях. Сокращение же наблюдалось в Черниговской (-52%) и Сумской (-31%) областях.

Цена

Самые дорогие квартиры для аренды в апреле 2026 зафиксированы в Закарпатской области: 23,4 тыс. грн. за однокомнатную.

В Киеве аналогичное жилье в среднем стоит 23 тыс. грн. – от 31 тыс. грн (+38% по сравнению с мартом) в Печерском районе до 10 тыс. грн в Деснянском.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в разных районах Киева.
Цены на аренду однокомнатной квартиры в регионах Украины.

Наиболее доступные варианты аренды предлагает Сумская область со стоимостью однокомнатной квартиры в 5,5 тыс. грн.

Спрос

Отзывов на объявление аренды в апреле было меньше, чем в марте, и это особенно ощущалось в регионах прифронтовых. Больше всего в этом выделяется Херсонская область – сокращение спроса на -55%, а также Черниговская (-43%), Запорожская (-25%), Кировоградская (-24%) и Волынская (-21%) области.

Обратная тенденция произошла в Закарпатской (+30%) и Львовской (+22%) областях, а также в Киеве (+3%).

Наибольшая диспропорция между предложением и спросом в Харьковской области: в среднем на 1 объявление приходится 12 арендаторов. В Киеве этот показатель составляет 3 арендатора на 1 объявление.

Напомним, украинцы могут тратить на аренду от 13 до 92% своего дохода независимо от города и профессии.

Автор:
Ярослава Тюпка