Імпорт бензину в Україну зріс на 30%: які країни та мережі стали головними постачальниками

У травні 2026 року обсяги імпорту бензину в Україну зросли майже на 30% порівняно з попереднім місяцем і склали 90,3 тис. т. Зростання імпорту відбулося переважно за рахунок великих роздрібних мереж, а головними країнами-постачальниками стали Литва, Румунія та Німеччина.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Компанії-імпортери

Компанія ОККО збільшила поставки на 29%, завізши 24,6 тис. т пального. Мережа WOG подвоїла свої попередні обсяги і імпортувала 17 тис. т. Компанія "Укрнафта" ввезла 3 тис. т бензину. Мережа UPG наростила імпорт на 13% порівняно з квітнем — до 11,6 тис. т. Це пов'язано із запуском 77 нових АЗК у травні та планами відкрити ще понад 90 об'єктів у червні.

мережі-імпортери бензину в Україну

Країни-постачальники

Зміна попиту вплинула на географію поставок:

Литва посіла перше місце, збільшивши експорт з 25 тис. т у квітні до 31 тис. т у травні;

Румунія зайняла другу позицію, наростивши обсяги з 15,2 тис. т до 24 тис. т;

Німеччина поставила 17 тис. т бензину замість 15 тис. т у квітні;

Молдова збільшила поставки майже вп’ятеро — з 2,5 тис. т до 12 тис. т;

Польща наростила експорт з 4 тис. т до 6 тис. т;

Словаччина поставила 0,7 тис. т проти 0,3 тис. т у квітні.

країни-постачальники бензину в Україну / Enkorr

Греція, яка у квітні відвантажила 7,8 тис. т, у травні повністю припинила постачання бензину в Україну.

Що відбувається у червні?

Як зазначають аналітики, у червні ситуація з імпортом ускладнюється через технічні фактори в ЄС та підготовку українських мереж до впровадження спиртового стандарту пального E10. З кінця травня завод Orlen Lietuva обмежив продаж нафтопродуктів автомобільним транспортом. На початку червня через технічний збій призупинялися відвантаження з компанії OMV Petrom, їх відновлення очікується з другої декади місяця.

Один із трейдерів повідомив: "Обмеження продажу з Литви пов’язані з ремонтом у Плоцьку, який стартував на початку червня". Представники великих імпортерів зазначають, що дефіциту пального не очікується. Один із великих учасників ринку підтвердив: "Великі компанії в цілому нормально законтрактувалися, хоча терміни відвантаження у багатьох випадках зсунуті на середину місяця".

Нагадаємо,у травні Україна відновила імпорт пального з Угорщини та Словаччини.