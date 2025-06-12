Імпорт високооктанового бензину встановив історичний рекорд: у чому причина

У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.ua, посилаючись на дані "Консалтингової групи "А-95"".

Які АЗС завезли найбільше

Зазначається, що кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.

За даними аналітиків, найбільшим постачальником лишається UPG, яка завезла 1,5 тис. т бензину: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту — від польського виробника Warter Fuels.

На другому і третьому місцях — Socar і ОККО. Перша компанія наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 0,78 тис. т. друга — на 21%, до 0,57 тис. т, з PKN Orlen.

У п’ятірку найбільших постачальників несподівано потрапила «Авіком Рівне» з дебютним постачанням 490 т литовського високооктанового бензину.

Окрім роздрібних мереж, Петрол-Трейд ЮГ» і «Карпатська паливна компанія» привезли по одному бензовозу.

Основні постачальники

Щодо виробників, то основними залишаються PCK Schwedt (ресурс для UPG) і Orlen S.A. (Польща, Литва), які відвантажили 1,35 тис. т (+83% до обсягів квітня) і 1,33 тис. т (+80%) відповідно.

Два місяці поспіль зростають продажі українським трейдерам і в Unimot. У травні польський холдинг відвантажив 0,39 тис. т бензину А-98, що майже вдвічі більше за квітневі показники. Більшу частину, а саме 74%, придбав у поляків WOG.

У чому причина

Збільшення постачань високооктанового бензину експерти паливного ринку пояснюють тим, що з 1 травня набув чинності закон про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин. Разом з тим ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище.

Тому частина водіїв з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.

Зауважимо, ціни на бензин та дизель залишаються стабільними. Проте низькі продажі бензину та автогазу змушують мережі посилити маркетингову боротьбу за клієнта. Тому водіям треба уважно стежити за акціями, що дасть можливість заправитись з вигодою для себе. Детальніше про те, якими будуть ціни на бензин на АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.