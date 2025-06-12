Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: в чем причина

В мае 2025 года в Украину было импортировано более 5 тыс. т высокооктанового бензина марок А-98/100. Это самый большой месячный показатель с 2009 года.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.ua, ссылаясь на данные "Консалтинговой группы "А-95"".

Какие АЗС завезли больше всего

Отмечается, что количество желающих импортировать горючее в мае выросло до 20 из 15 в апреле.

По данным аналитиков, крупнейшим поставщиком остается UPG, завезшая 1,5 тыс. т бензина: 90% с помощью трейдера Select Energy, остальное — от польского производителя Warter Fuels.

На втором и третьем местах – Socar и ОККО. Первая компания нарастила поставки из польского Citronex на 66%, до 0,78 тыс. т.е. вторая – на 21%, до 0,57 тыс. т, из PKN Orlen.

В пятерку крупнейших поставщиков неожиданно попала «Авиком Ровно» с дебютной поставкой 490 т литовского высокооктанового бензина.

Кроме розничных сетей, Петрол-Трейд ЮГ и «Карпатская топливная компания» привезли по одному бензовозу.

Основные поставщики

Что касается производителей, то основными остаются PCK Schwedt (ресурс для UPG) и Orlen SA (Польша, Литва), отгрузившие 1,35 тыс. т (+83% к объемам апреля) и 1,33 тыс. т (+80%) соответственно.

Два месяца подряд растут продажи украинским трейдерам и в Unimot. В мае польский холдинг отгрузил 0,39 тыс. т бензина А-98, что почти вдвое больше апрельских показателей. Большую часть, а именно 74%, приобрел у поляков WOG.

В чем причина

Увеличение поставок высокооктанового бензина эксперты топливного рынка объясняют тем, что с 1 мая вступил в силу закон об обязательном добавлении биоэтанола в бензин .

Поэтому часть водителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый.

Заметим, что цены на бензин и дизель остаются стабильными. Однако низкие продажи бензина и автогаза заставляют сети усилить маркетинговую борьбу за клиента. Поэтому водителям нужно внимательно следить за акциями, что позволит заправиться с выгодой для себя. Детальнее о том, какими будут цены на бензин на АЗС, читайте в материале Delo.ua.