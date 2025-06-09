Дизель и бензин замерли, а цены на газ летят вниз: какими будут цены на АЗС

Цены на бензин и дизель остаются стабильными. Однако низкие продажи бензина и автогаза заставляют сети усилить маркетинговую борьбу за клиента. Поэтому водителям нужно внимательно следить за акциями, что позволит заправиться с выгодой для себя. Между тем, трейдеры дизтоплива ожидают увеличения спроса со стороны аграриев и перевозчиков и активизируют усилия в поиске коммерческих клиентов. Delo.ua подготовило прогноз цен на топливо в Украине на текущую неделю.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли на фоне новостей о росте занятости в США и переговорах между Китаем и США. Как сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа", торговые переговоры между лидерами Китая и США, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом состоялись по инициативе Вашингтона. Со своей стороны, Трамп назвал разговор "очень положительным завершением", отметив, что США "находятся в очень хорошем положении с Китаем и торговым соглашением". Это придало инвесторам оптимизма по поводу роста спроса со стороны двух крупнейших экономик мира.

По состоянию на вечер пятницы 6 июня по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $1,13 за баррель или на 1,73% до $66,47 за баррель, а июльские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали $64,58 за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла в цене на 2,75%, а WTI на 4,9%.

Министерство труда США на прошлой неделе опубликовало отчет, показавший, что уровень занятости в США оставался на уровне 4,2% на прошлой неделе. Как сообщает Reuters, эти данные увеличивают шансы на то, что Федеральная Резервная система США снизит учетную ставку, чего давно уже добивается Трамп. Снижение учетной ставки могло стимулировать и спрос на нефть со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире.

Низкие продажи бензина усиливают конкуренцию между сетями АЗС, а продавцы дизеля ждут жатвы

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на вечер пятницы 6 июня по сравнению с 30 мая средняя оптовая цена дизельного топлива выросла на 22 коп./л до 42,22 грн/л. На внешних рынках наблюдается похожая тенденция: по состоянию на вечер пятницы 6 июня по сравнению с предыдущим днем фьючерсы на газойль (основной компонент нередко используемого дизельного топлива как самостоятельное топливо для дизельных двигателей) на Лондонской бирже выросли на $7,50/тонна до $631,50.

В начале июня темпы импорта замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы импорта за 4 дня июня уменьшились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом мая. Среднесуточный показатель импорта упал на 31,1% по отношению к маю.

Оптовые цены на бензин А-95 по состоянию на вечер пятницы 6 июня выросли на 1 коп./л до 46,90 грн/л. Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 0,8-1,0% 5 июня по сравнению с предыдущим днем. В портах Северо-Западной Европы цена топлива выросла на $6/тонна, до $690-721/тонна, а в Средиземноморье - на $6-7/тонна, до $685-696/тонна.

Цены на АЗС за прошедшую неделю тоже почти не изменились. По состоянию на 6 июня, по сравнению с 30 мая, средняя цена бензина А-95 осталась неизменной на уровне 54,62 грн/л, а средняя цена на дизтопливо снизилась на 1 коп./л до 52,35 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе не стоит ожидать того, что цены на стелах АЗС изменятся . В то же время, мелкие сети АЗС усилят борьбу за клиента. Из-за слабых продаж газа и бензина сети начнут замаивать водителей разнообразными акциями. Таким образом, к традиционным акциям выходного дня, которые проводят крупные сети OKKO и WOG, могут присоединиться и небольшие региональные сети. Между тем оптовые трейдеры ждут жатвы, когда по их оценке могут несколько возрасти объемы реализации дизтоплива коммерческим клиентам.

Главное событие, которое ждут трейдеры – это жатва. Это существенно активизирует потребление дизтоплива сельхозтехникой и перевозчиками, поэтому продажи дизтоплива увеличатся. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Бизнесмен добавил, что в прошлом году жатва на Юге страны начиналась в 20-х числах июня, но сейчас из-за холодной весны начало жатвы может сместиться на начало июля. При этом Левшкин отмечает, что в текущих условиях увеличение продаж дизтоплива вряд ли повлияет на цену этого топлива на АЗС, поскольку на оптовом рынке сохраняется профицит. Помимо этого, сети АЗС имеют неплохую маржу на дизеле, что позволит им избежать повышения цен на стелах.

Газ на АЗС упал в цене до восьмимесячного минимума

По данным "Нафторынка", на прошлой неделе снижение оптовых цен на пропан-бутан продолжилось. По состоянию на вечер пятницы 6 июня по сравнению с 30 мая средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях самовывоза снизилась на 1255 грн/тонна до 50538 грн/тонна.

На АЗС LPG также подешевел. Отдельные сети понизили цену на этот вид топлива на 1,50 грн/л. Среди тех, кто скорректировал стоимость на стелах, — Avantage7, "БРСМ-Нафта", AMIC, Marshal, Motto, BVS, Chipo, ManGo. Снижение также коснулось локальных ритейлеров, в частности, Rodnik, "Хадо" (Харьковская обл.), "Палыво" (Волынская обл.) и других. В целом цены уменьшили около трети более полусотни крупнейших операторов. По состоянию на вечер пятницы 6 июня по сравнению с предыдущим днем средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 35 коп/л до 34,20 грн/л, что является самым низким показателем с 15 октября 2024 года.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе цены на автогаз на АЗС продолжат снижение вслед за оптовыми и имеют потенциал к удешевлению еще на 1 грн/л . Тем временем оптовые цены достигли себестоимости, а маржа в опте постепенно исчезает.

Наша компания сейчас перестала импортировать, потому что это перестало быть прибыльно. По той же цене мы сейчас покупаем газ внутри страны за гривну Михаил Шубан Засовщик системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 35,99 WOG 57,99 55,99 37,98 Socar 57,99 55,99 35,98 Motto 50,99 48,49 32,99 БРСМ-Нафта 50,99 49,99 34,49

Данные: приложения сетей АЗС.