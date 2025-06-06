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Цены на нефть отреагировали после возобновления торговых переговоров между США и Китаем
Цены на нефть снизились 6 июня, но двигались к первому недельному росту за три недели. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин возобновили торговые переговоры, что вызвало оптимизм по увеличению спроса в двух крупнейших экономиках мира.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 11 центов, или 0,2%, до 65,23 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 12 центов, также на 0,2%, до 63,25 доллара после роста примерно на 50 центов в четверг.
Отмечается, что в завершение недели оба бенчмарка демонстрировали рост после падения в течение двух недель подряд. Brent выросла на 2,1% на этой неделе, в то время как WTI торгуется на 4% выше.
Как сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа", торговые переговоры между лидерами Китая и США, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом состоялись по инициативе Вашингтона.
Со своей стороны, Трамп назвал разговор "очень положительным завершением", отметив, что США "находятся в очень хорошем положении с Китаем и торговым соглашением" .
Канада также продлила торговые переговоры с США, а премьер-министр Марк Карни поддерживает прямой контакт с Трампом, по словам министра промышленности Мелани Джоли.
Рынок нефти продолжал колебаться на фоне новостей о тарифных переговорах и данных, показывающих, как торговая неопределенность и влияние пошлин США отражаются на мировой экономике.
Аналитики BMI, аффилированной с Fitch, в своей пятничной записке отметили, что потенциальное ужесточение санкций США против Венесуэлы, которое может ограничить экспорт сырой нефти, а также возможный удар Израиля по иранской инфраструктуре, усугубляют риски роста цен.
Напомним, мировые цены на нефть демонстрируют рост из-за опасений по поводу сбоев в поставках на фоне возможного отказа Ирана от ядерного соглашения с США, что усложнит снятие санкций с страны. Дополнительным фактором поддержки цен стало ослабление доллара.