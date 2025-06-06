Ціни на нафту відреагували після відновлення торговельних переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися 6 червня, але рухалися до першого тижневого зростання за три тижні. Це пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін відновили торговельні переговори, що викликало оптимізм щодо збільшення попиту в двох найбільших економіках світу.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 11 центів, або 0,2%, до 65,23 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 12 центів, також на 0,2%, до 63,25 долара, після зростання приблизно на 50 центів у четвер.

Зазначається, що на завершення тижня обидва бенчмарки демонстрували зростання після падіння протягом двох тижнів поспіль. Brent зросла на 2,1% цього тижня, тоді як WTI торгується на 4% вище.

Як повідомило китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", торговельні переговори між лідерами Китаю та США, Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом, відбулися за ініціативою Вашингтона.

Зі свого боку, Трамп назвав розмову "дуже позитивним завершенням", зазначивши, що США "перебувають у дуже хорошому становищі з Китаєм та торговельною угодою".

Канада також продовжила торговельні переговори зі США, а прем'єр-міністр Марк Карні підтримує прямий контакт з Трампом, за словами міністра промисловості Мелані Джолі.

Ринок нафти продовжував коливатися на тлі новин про тарифні переговори та даних, які показують, як торговельна невизначеність та вплив мит США позначаються на світовій економіці.

Аналітики BMI, афілійованої з Fitch, у своїй п'ятничній записці зазначили, що потенційне посилення санкцій США проти Венесуели, яке може обмежити експорт сирої нафти, а також можливий удар Ізраїлю по іранській інфраструктурі, посилюють ризики зростання цін.

Нагадаємо, світові ціни на нафту демонструють зростання через побоювання щодо збоїв у постачанні на тлі можливої відмови Ірану від ядерної угоди з США, що ускладнить зняття санкцій із країни. Додатковим фактором підтримки цін стало ослаблення долара.