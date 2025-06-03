Ринок нафти зреагував на політику Ірану та падіння долара: які ціни

Світові ціни на нафту демонструють зростання через побоювання щодо збоїв у постачанні на тлі можливої відмови Ірану від ядерної угоди з США, що ускладнить зняття санкцій із країни. Додатковим фактором підтримки цін стало ослаблення долара.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Reuters.

Які ціни на нафту

Ціни на нафту зростають на тлі геополітичної напруги та обмежених поставок з боку ОПЕК+.

У вівторок вранці ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 12 центів (0,19%) — до 64,75 долара за барель. Нафта WTI додала 20 центів (0,32%) і торгується на рівні 62,72 долара за барель, продовжуючи зростання, яке почалося ще в понеділок.

Як зазначають аналітики ING, ринок відреагував на підвищення геополітичних ризиків та нижчі за очікування обсяги збільшення видобутку з боку ОПЕК+. У понеділок обидва контракти зросли майже на 3% після новини, що ОПЕК+ з липня наростить видобуток нафти лише на 411 тис.

Геополітика і фінансові ринки створюють тиск на ціни

На тлі геополітичної нестабільності та ослаблення долара світові ціни на нафту продовжують зростати. Індекс долара залишається поблизу шеститижневого мінімуму, що робить нафту, номіновану в американській валюті, доступнішою для іноземних покупців.

Аналітики відзначають, що геополітична напруга, зокрема загроза зриву ядерної угоди між США та Іраном, посилює побоювання щодо стабільності постачань. У разі провалу переговорів можуть зберегтися санкції проти Ірану, що обмежить його експорт нафти.

Крім того, ситуацію загострює масштабна лісова пожежа в канадській провінції Альберта. Через стихію тимчасово зупинено видобуток понад 340 тис. барелів нафти на добу, що становить близько 7% національного видобутку.

Ці фактори разом підтримують тренд до подорожчання нафти на світових ринках.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, ціни на нафту підскочили більш ніж на 1 долар за барель. Це сталося після того, як група виробників ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток у липні на таку ж величину, як і в попередні два місяці.