Ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток

У понеділок, 2 червня, ціни на нафту підскочили більш ніж на 1 долар за барель. Це сталося після того, як група виробників ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток у липні на таку ж величину, як і в попередні два місяці.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,34 долара, або на 2,13%, до 64,12 долара за барель після зниження на 0,9% у п'ятницю. Нафта марки West Texas Intermediate коштувала 62,31 долара за барель, що на 1,52 долара, або на 2,5%, більше після зниження на 0,3% на попередній сесії. Зазначається, що обидва контракти минулого тижня знизилися на понад 1%.

У суботу Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) ухвалила рішення про збільшення видобутку нафти в липні на 411 тисяч барелів на добу. Це вже третій місяць поспіль, коли група нарощує видобуток на таку ж величину. Метою таких дій є повернення частки ринку та покарання країн, що перевищують встановлені квоти видобутку.

"Головна мета зосереджена на покаранні членів ОПЕК+, таких як Ірак та Казахстан, які постійно перевищують свої обіцяні квоти", – йдеться у записці Коммонвелт Банку Австралії в понеділок.

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, ОПЕК+ остаточно збільшить видобуток на 0,41 млн барелів на добу у серпні.

Трейдери також уважно стежать за впливом нижчих цін на видобуток сирої нафти в США, який у березні досяг рекордного максимуму в 13,49 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо, в кінці травня на фоні очікувань того, що члени ОПЕК+ ухвалять рішення про нарощування обсягів видобутку нафти, ціни на неї почали знижуватися.