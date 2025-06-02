Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ увеличить добычу

В понедельник, 2 июня, цены на нефть подскочили более чем на 1 доллар за баррель. Это произошло после того, как группа производителей ОПЕК+ решила увеличить добычу в июле на такую же величину, как и в предыдущие два месяца.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,34 доллара или на 2,13% до 64,12 доллара за баррель после снижения на 0,9% в пятницу. Нефть марки West Texas Intermediate стоила 62,31 доллара за баррель, что на 1,52 доллара, или на 2,5% больше после снижения на 0,3% на предыдущей сессии. Отмечается, что оба контракта на прошлой неделе снизились более чем на 1%.

В субботу Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) приняла решение об увеличении добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки. Это уже третий месяц, когда группа наращивает добычу на такую же величину. Целью таких действий является возвращение доли рынка и наказание стран, превышающих установленные квоты добычи.

"Главная цель сосредоточена на наказании членов ОПЕК+, таких как Ирак и Казахстан, постоянно превышающих свои обещанные квоты", – говорится в записке Коммонвелт Банка Австралии в понедельник.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, ОПЕК+ окончательно увеличит добычу на 0,41 млн баррелей в сутки в августе.

Трейдеры также внимательно следят за влиянием более низких цен на добычу сырой нефти в США, которое в марте достигло рекордного максимума в 13,49 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в конце мая на фоне ожиданий, что члены ОПЕК+ примут решение о наращивании объемов добычи нефти, цены на нее начали снижаться.