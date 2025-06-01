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ОПЕК+ объявила об увеличении добычи нефти с июля на 411 тысяч баррелей в сутки

ОПЕК, нефть, добыча
ОПЕК увеличит добычу нефти / Depositphotos

Страны ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, решили с июля 2025 увеличить добычу нефти еще на 411 тысяч баррелей в сутки.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт ОПЕК.

Такое решение было принято 31 мая в ходе виртуальной встречи, посвященной оценке состояния мирового рынка нефти.

Увеличение объемов добычи является частью ранее согласованного плана постепенной отмены дополнительных добровольных сокращений, которые были введены в апреле и ноябре 2023 года.

Участники встречи отметили, что на решение оказали влияние стабильные глобальные экономические перспективы, здоровые фундаментальные показатели нефтяного рынка, а также снижение уровня запасов нефти.

В то же время, страны договорились сохранять гибкость и оставили за собой право приостановить или отменить увеличение добычи в случае изменения рыночной ситуации.

ОПЕК+ также отметила важность соблюдения договоренностей о компенсации за избыточное производство, которое имело место с января 2024 года. Все восемь стран подтвердили обязательство о полном соответствии Декларации о сотрудничестве и заявили о готовности ускорить процесс компенсации.

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 6 июля 2025г. На нем будет принято решение о уровнях добычи на август.

Напомним, в конце мая на фоне ожиданий, что члены ОПЕК+ примут решение о наращивании объемов добычи нефти, цены на нее начали снижаться.

Автор:
Татьяна Гойденко