- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку нафти з липня на 411 тисяч барелів на добу
Країни ОПЕК+, серед яких Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман, вирішили з липня 2025 року збільшити видобуток нафти ще на 411 тисяч барелів на добу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт ОПЕК.
Таке рішення було ухвалено 31 травня під час віртуальної зустрічі, присвяченої оцінці стану світового ринку нафти.
Збільшення обсягів видобутку є частиною раніше узгодженого плану поступового скасування додаткових добровільних скорочень, які було впроваджено у квітні та листопаді 2023 року. У квітні 2025 року країни вже почали поетапне повернення до попередніх рівнів видобутку, і липневе підвищення стане третім місячним кроком у цьому процесі.
Учасники зустрічі відзначили, що на рішення вплинули стабільні глобальні економічні перспективи, здорові фундаментальні показники нафтового ринку, а також зниження рівня запасів нафти.
Водночас країни домовилися зберігати гнучкість і залишили за собою право призупинити або скасувати збільшення видобутку в разі зміни ринкової ситуації.
ОПЕК+ також наголосила на важливості дотримання домовленостей щодо компенсації за надлишкове виробництво, що мало місце з січня 2024 року. Всі вісім країн підтвердили зобов’язання щодо повної відповідності Декларації про співробітництво та заявили про готовність пришвидшити процес компенсації.
Наступне засідання країн ОПЕК+ заплановане на 6 липня 2025 року. На ньому буде ухвалено рішення щодо рівнів видобутку на серпень.
Нагадаємо, в кінці травня на фоні очікувань того, що члени ОПЕК+ ухвалять рішення про нарощування обсягів видобутку нафти, ціни на неї почали знижуватися.