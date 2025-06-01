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ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку нафти з липня на 411 тисяч барелів на добу

ОПЕК, нафта, видобуток
ОПЕК збільшить видобуток нафти / Depositphotos

Країни ОПЕК+, серед яких Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман, вирішили з липня 2025 року збільшити видобуток нафти ще на 411 тисяч барелів на добу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт ОПЕК.  

Таке рішення було ухвалено 31 травня під час віртуальної зустрічі, присвяченої оцінці стану світового ринку нафти.

Збільшення обсягів видобутку є частиною раніше узгодженого плану поступового скасування додаткових добровільних скорочень, які було впроваджено у квітні та листопаді 2023 року. У квітні 2025 року країни вже почали поетапне повернення до попередніх рівнів видобутку, і липневе підвищення стане третім місячним кроком у цьому процесі.

Учасники зустрічі відзначили, що на рішення вплинули стабільні глобальні економічні перспективи, здорові фундаментальні показники нафтового ринку, а також зниження рівня запасів нафти.

Водночас країни домовилися зберігати гнучкість і залишили за собою право призупинити або скасувати збільшення видобутку в разі зміни ринкової ситуації.

ОПЕК+ також наголосила на важливості дотримання домовленостей щодо компенсації за надлишкове виробництво, що мало місце з січня 2024 року. Всі вісім країн підтвердили зобов’язання щодо повної відповідності Декларації про співробітництво та заявили про готовність пришвидшити процес компенсації.

Наступне засідання країн ОПЕК+ заплановане на 6 липня 2025 року. На ньому буде ухвалено рішення щодо рівнів видобутку на серпень.

Нагадаємо, в кінці травня на фоні очікувань того, що члени ОПЕК+ ухвалять рішення про нарощування обсягів видобутку нафти, ціни на неї почали знижуватися.

Автор:
Тетяна Гойденко