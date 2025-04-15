ОПЕК знижує прогноз попиту на нафту через торговельну війну

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знижує прогнози зростання глобального попиту на нафту в 2025-2026 роках, оскільки мита президента США Дональда Трампа негативно вплинуть на споживання енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ОПЕК прогнозує, що у 2025 і 2026 роках попит на нафту становитиме приблизно 100 000 барелів на день, при цьому щорічне зростання становитиме 1,3 мільйона барелів, або приблизно 1%.

Лідер ОПЕК Саудівська Аравія несподівано використала падіння нафтового ринку, прискоривши заплановане збільшення видобутку.

Крім того, Казахстан, незважаючи на те, що вів переговори з міжнародними нафтовими компаніями щодо обмеження поставок, знову збільшив видобуток. Минулого місяця видобуток зріс на 37 000 барелів на добу в середньому до 1,852 млн барелів на добу. Це на 422 000 барелів на день більше, ніж рівень, який він зобов’язався викачувати, перевищивши свою квоту.

Зауважимо. у понеділок, 14 квітня, ціни на нафту відчутно зросли, що сталося на тлі оприлюднених китайських даних про значне збільшення імпорту сирої нафти. Водночас, ескалація торговельної напруженості між США та Китаєм викликала занепокоєння щодо сповільнення світової економіки та зниження попиту на пальне.

Наразі ф'ючерси на нафту озвучуються близько 65 доларів за барель після падіння до чотирирічного мінімуму минулого тижня.

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals майже до 50 доларів за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, для якого доходи від продажу енергоносіїв є головним джерелом фінансування військових витрат на агресію проти України.

У США прогнозують зниження цін на нафту протягом двох років

Міністерство енергетики США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,22 до $67,87 за барель (на $6 за барель). Прогноз на 2026 рік знижено з $68,47 до $61,48 за барель (на $7 за барель).

Аналітики припускають, що в другому кварталі 2025 року почнуть зростати комерційні запаси нафти через нарощування видобутку країнами ОПЕК+ і зниження попиту на "чорне золото".

Міненерго США прогнозує, що основний приріст поставок рідких вуглеводнів забезпечать країни за межами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилія і Гайана) - на 1,2 млн б/д у 2025 році і на 0,7 млн б/д у 2026 році.