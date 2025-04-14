Біля узбережжя Мексиканської затоки у США виявили нове родовище нафти

Транснаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою у Лондоні BP (до травня 2001 року British Petroleum) виявила нафтове родовище в Мексиканській затоці США. Компанія розраховує значно збільшити комерційний видобуток в цьому регіоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Розвідувальна свердловина була пробурена в блоці Green Canyon Block 584 приблизно за 193 км від узбережжя Луїзіани. Початкова свердловина, і бічний ствол виявили нафту. У компанії розраховують на комерційний обсяг нафти та газу.

Крім того, ВР планує збільшити видобуток у Мексиканській затоці до 400 000 барелів нафтового еквівалента на день до 2030 року. Очікується, що до кінця десятиліття світовий видобуток досягне 2,3–2,5 млн барелів на день з потенціалом зростання до 2035 року.

Після цієї новини акції нафтогазової компанії, що котируються на Лондонській фондовій біржі, зросли на 4,72% на початку торгів. BP є оператором Far South з часткою участі 57,5%, а партнером є Chevron з часткою 42,5%.

У лютому компанія BP оголосила про зміну стратегії, щоб виправити незадовільні показники, скоротивши заплановані інвестиції у відновлювані джерела енергії та зосередившись на нафті та газі. Очікується, що до 2030 року з наземних та морських районів США постачатиметься близько 1 млн барелів на день.

BP планує провести більше розвідувальних робіт у океанічному басейні. Генеральний директор компанії Мюррей Окінклосс зазначив, що вже схвалена розробка нафтового родовища Каскіда, яке знаходиться у складній геологічній структурі. Також ВР планує продовжити другу розробку палеогенуТібр наприкінці цього року.

Нагадаємо, нафтогазова компанія MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини. Буріння почалося 25 листопада 2024 року і було завершено на Різдво. Нафту було знайдено на глибині 1 250 метрів.