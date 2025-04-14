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У побережья Мексиканского залива в США обнаружили новое месторождение нефти

добыча нефти
Компания BP обнаружила новое месторождение нефти. / Freepik

Транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне ВР (до мая 2001 года British Petroleum) обнаружила нефтяное месторождение в Мексиканском заливе США. Компания рассчитывает значительно увеличить коммерческую добычу в этом регионе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Разведочная скважина была пробурена в блоке Green Canyon Block 584 примерно в 193 км от побережья Луизианы. Начальная скважина и боковой ствол обнаружили нефть. В компании рассчитывают на коммерческий объем нефти и газа .

Кроме того, ВР планирует увеличить добычу в Мексиканском заливе до 400 000 баррелей нефтяного эквивалента в день до 2030 года. Ожидается, что к концу десятилетия мировая добыча достигнет 2,3–2,5 млн барелел в день с потенциалом роста к 2035 году.

После этой новости акции нефтегазовой компании, котируемые на Лондонской фондовой бирже, выросли на 4,72% в начале торгов. BP является оператором Far South с долей участия 57,5%, а партнером является Chevron с долей 42,5%.

В феврале BP объявила об изменении стратегии, чтобы исправить неудовлетворительные показатели, сократив запланированные инвестиции в возобновляемые источники энергии и сосредоточившись на нефти и газе. Ожидается, что к 2030 году из наземных и морских районов США будет поставляться около 1 млн бареллов в день .

BP планирует провести больше разведывательных работ в океаническом бассейне. Генеральный директор компании Мюррей Окинклос отметил, что уже одобрена разработка нефтяного месторождения Каскида, которое находится в сложной геологической структуре . Также ВР планирует продолжить вторую разработку палеогена Тибр в конце этого года .

Напомним, нефтяная компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии. Бурение началось 25 ноября 2024 г. и было завершено на Рождество. Нефть была найдена на глубине 1250 метров.

Автор:
Татьяна Ковальчук