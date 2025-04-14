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Ціни на нафту зросли на тлі збільшення імпорту сирої нафти в Китай

нафта
Нафта зростає завдяки відновленню імпорту Китаю / Freepik

У понеділок, 14 квітня, ціни на нафту відчутно зросли, що сталося на тлі оприлюднених китайських даних про значне збільшення імпорту сирої нафти в березні. Водночас, ескалація торговельної напруженості між США та Китаєм викликала занепокоєння щодо сповільнення світової економіки та зниження попиту на пальне.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 6 центів, або 0,09%, до 64,82 долара за барель на 06:32 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate в США торгувалися на рівні 61,59 долара за барель, що на 9 центів або 0,15% більше.

Як повідомляється, імпорт сирої нафти в Китай у березні різко відновився порівняно з попередніми двома місяцями та зріс майже на 5% порівняно з роком раніше, показали дані в понеділок, підштовхнуті різким зростанням іранської нафти та відновленням поставок російської нафти.

Однак Brent і WTI втратили близько 10 доларів за барель з початку місяця, і аналітики переглядають свої прогнози цін на нафту в бік загострення торгової війни між двома найбільшими економіками світу.  

11 квітня Пекін підвищив мита на імпорт із США до 125%, відповідаючи рішенню президента Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари та підвищуючи ставки в торговельній війні, яка загрожує підірвати глобальні ланцюжки поставок.

У суботу, 12 квітня, Трамп дозволив виключити високі мита на смартфони, комп’ютери та деяку іншу електроніку, яка в основному імпортується з Китаю, але міністр торгівлі США Говард Лутнік у неділю заявив, що продукти критичних технологій з Китаю зіткнуться з новими митами разом із напівпровідниками протягом наступних двох місяців.

Торговельна війна посилила занепокоєння щодо того, що непроданий експорт може продовжувати знижувати внутрішні ціни в Китаї.

Нагадаємо, Міністерство енергетики США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,22 до $67,87 за барель (на $6 за барель). Прогноз на 2026 рік знижено з $68,47 до $61,48 за барель (на $7 за барель). Аналітики припускають, що в другому кварталі 2025 року почнуть зростати комерційні запаси нафти через нарощування видобутку країнами ОПЕК+ і зниженню попиту на "чорне золото".

Автор:
Тетяна Бесараб