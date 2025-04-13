Ціна нафти Urals впала нижче $60, російські танкери повертаються на Захід

Російська нафта Urals подешевшала до рівня нижче 60 доларів за барель, що дозволило знову використовувати західні танкери та страхування для її транспортування.

Про це повідомляє Вloomberg.

Після тривалого періоду обмежень, коли перевезення російської нафти здійснювалося переважно за допомогою тіньового флоту — старих суден із сумнівним страхуванням — ситуація на ринку поступово змінюється.

Падіння цін відбулося на тлі запровадження широких тарифів адміністрацією Дональда Трампа на початку квітня, що спричинило зниження міжнародних нафтових індексів. Це дозволило російській нафті Urals торгуватись нижче цінового порогу у $60 за барель, встановленого країнами Заходу у відповідь на вторгнення в Україну у 2022 році.

Зросла частка танкерів, що застраховані західними компаніями

Коли ціна перевищувала цю межу, західним судноплавним та страхувальним компаніям було заборонено обслуговувати такі перевезення. Це змушувало Росію використовувати альтернативні — менш надійні — шляхи доставки нафти.

Проте зараз частка танкерів, що належать або застраховані західними компаніями, зросла до 43% серед тих, що вже завантажені або заброньовані для завантаження у квітні. Це приблизно на 30% більше, ніж на початку року.

Збільшення використання західних суден призвело до зменшення їх доступності в Атлантичному басейні, що спричинило різке зростання вартості транспортування. Наприклад, фрахт для перевезення американської нафти до Європи зріс до $4,60 за барель — це на 50% більше, ніж місяць тому. Вартість перевезення колумбійської нафти до Техасу зросла ще більше — на 85%, до $3,10 за барель.

Водночас закупівля старих суден так званим тіньовим флотом вивела сотні танкерів з традиційного ринку. Паралельно зріс попит на перевезення казахстанської нафти CPC з Чорного моря — поставки у лютому сягнули 1,7 млн барелів на день і залишалися стабільними у березні. Це підвищило попит на щонайменше чотири додаткові судна щомісяця.

До того ж все більше казахстанської нафти експортується на далекі відстані, зокрема до Азії — у лютому та березні її частка на таких маршрутах зросла до 28% проти лише 5% у грудні. Це означає довший час простою суден і, відповідно, ще більше навантаження на світовий ринок перевезень.

Нагадаємо, на початку квітня ціни на нафту наблизилися до найнижчого рівня з моменту розпалу пандемії коронавірусу у 2021 році через нові мита президента США Дональда Трампа та збільшення видобутку, оголошеного Організацією країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+).

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals майже до 50 доларів за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, для якого доходи від продажу енергоносіїв є головним джерелом фінансування військових витрат на агресію проти України.