Цена нефти Urals упала ниже $60, российские танкеры возвращаются на Запад

Российская нефть Urals подешевела до уровня ниже 60 долларов за баррель, что позволило снова использовать западные танкеры и страхование для ее транспортировки.

Об этом сообщает Вloomberg.

После длительного периода ограничений, когда перевозка российской нефти осуществлялась преимущественно с помощью теневого флота — старых судов с сомнительным страхованием, ситуация на рынке постепенно меняется.

Падение цен произошло на фоне введения широких тарифов администрацией Дональда Трампа в начале апреля, что повлекло за собой снижение международных нефтяных индексов. Это позволило российской нефти Urals торговаться ниже ценового порога в $60 за баррель, установленного странами Запада в ответ на вторжение в Украину в 2022 году.

Выросла доля танкеров, застрахованных западными компаниями

Когда цена превышала этот предел, западным судоходным и страховочным компаниям было запрещено обслуживать такие перевозки. Это заставляло Россию использовать альтернативные — менее надежные пути доставки нефти.

Однако сейчас доля танкеров, принадлежащих или застрахованных западными компаниями, выросла до 43% среди уже загруженных или забронированных для загрузки в апреле. Это примерно на 30% больше, чем в начале года.

Увеличение использования западных судов привело к уменьшению их доступности в Атлантическом бассейне, что повлекло за собой резкий рост стоимости транспортировки. Например, фрахт для перевозки американской нефти в Европу вырос до $4,60 за баррель — это на 50% больше месяца назад. Стоимость перевозки колумбийской нефти в Техас выросла еще больше — на 85%, до $3,10 за баррель.

В то же время, закупка старых судов так называемым теневым флотом вывела сотни танкеров с традиционного рынка. Параллельно вырос спрос на перевозку казахстанской нефти CPC с Черного моря — поставки в феврале достигли 1,7 млн баррелей в день и оставались стабильными в марте. Это повысило спрос на по меньшей мере четыре дополнительных судна ежемесячно.

К тому же, все больше казахстанской нефти экспортируется на дальние расстояния, в частности в Азию — в феврале и марте ее доля на таких маршрутах выросла до 28% против лишь 5% в декабре. Это означает более длительное время простоя судов и, соответственно, еще большую нагрузку на мировой рынок перевозок.

Напомним, в начале апреля цены на нефть приблизились к самому низкому уровню с момента разгара пандемии коронавируса в 2021 году из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа и увеличения добычи, объявленного Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+).

Снижение мировых цен на нефть обвалило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усугубляет давление на государственный бюджет РФ, для которого доходы от продажи энергоносителей являются главным источником финансирования военных расходов на агрессию против Украины.