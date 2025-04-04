Світові ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму через мита Трампа та збільшення видобутку ОПЕК+

У п'ятницю, 4 квітня, ціни на нафту наблизилися до найнижчого рівня з моменту розпалу пандемії коронавірусу у 2021 році через нові мита президента США Дональда Трампа та збільшення видобутку, оголошеного Організацією країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+).

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $2,29, або на 3,3%, до $67,85 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на $2,32, або на 3,5%, до $64,63. Обидва індекси опинилися на шляху до найбільших тижневих втрат у процентному відношенні за півроку.

Оголошення Трампа про нові тарифи вдарило по цінам на сиру нафту. Інвестори кинулися у безпечні облігації, японську ієну та золото, оскільки ця новина викликала шок на світових фінансових ринках.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, впав до 102,98 найнижчого значення з середини жовтня.

Джон Еванс з нафтової брокерської компанії PVM зазначив, що з огляду на тарифи Трампа та збільшення видобутку ОПЕК+ "нафтовий комплекс мало що міг зробити, окрім як погодитися на такий рівень продажів, якого не було з часів колапсу під час пандемії".

Розпродажу нафти сприяло рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників про просування планів збільшення видобутку. Тепер група має намір повернути на ринок у травні 411 000 барелів на добу (б/д) порівняно з раніше запланованими 135 000 б/д.

Імпорт нафти, газу та нафтопродуктів був звільнений від нових масштабних мит Трампа, проте ця політика може спровокувати інфляцію, уповільнити економічне зростання та загострити торговельні суперечки, що чинитиме тиск на ціни на нафту.

Аналітики Goldman Sachs відреагували різким зниженням своїх цільових показників на грудень 2025 року за нафтою марки Brent та марки WTI на 5 доларів за барель до 66 і 62 доларів відповідно.

"Ризики зниження нашого прогнозу цін на нафту мають негативний характер, особливо на 2026 рік, враховуючи зростання ризиків рецесії і, щонайменше, збільшення поставок ОПЕК+", — заявив голова відділу нафтових досліджень банку Даан Стрейвен.

Проте аналітики Rystad Energy вважають, що ціни на нафту можуть відновитись у найближчі місяці.

"З огляду на можливі перебої з постачаннями, викликані санкціями та митами як для продавців, так і для покупців, ціни на нафту навряд чи довго залишатимуться нижчими за 70 доларів", — сказав Мукеш Сахдєв, глобальний керівник відділу сировинних ринків компанії Rystad.

Нагадаємо, на початку тижня світові ціни на нафту знизилися, наближаючись до першого квартального падіння за останні два квартали. Це сталося на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе запровадження додаткових мит у розмірі 25-50% для покупців російської нафти, якщо Москва заважатиме його зусиллям щодо припинення війни в Україні.