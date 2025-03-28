Нафта зросла у ціні через тиск США на Венесуелу та Іран

У п'ятницю, 28 березня, ціни на нафту зросли, оскільки США посилили тиск на Венесуелу та Іран, хоча побоювання з приводу того, чи зможе тарифна війна Вашингтона обмежити попит, чинили тиск на ринки.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або на 0,1%, до 74,11 долара за барель о 09:49 за Грінвічем (15:49 за Києвом), що стало восьмим днем ​​зростання поспіль.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 5 центів, або на 0,1%, до 69,97 доларів за барель.

Обидва контракти зросли приблизно на 2,5% цього тижня. Вони зросли приблизно на 7% з досягнення багатомісячних мінімумів на початку березня.

Аналітики BMI у своєму ринковому коментарі наголосили, що основним фактором зростання цін стала зміна ситуації з глобальними нафтовими санкціями.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 24 березня, оголосив про введення нових 25-відсоткових мит для потенційних покупців венесуельської сирої нафти через кілька днів після санкцій США, спрямованих проти імпорту Китаєм нафти з Ірану.

Рішення Трампа посилило невизначеність для покупців і призвело до зупинки торгівлі венесуельською нафтою з головним покупцем Китаєм. Крім того, індійська Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, заявив про припинення імпорту венесуельської нафти.

"Потенційна втрата експорту венесуельської сирої нафти на ринок через вторинне мито та можливість введення таких же мит на іранські барелі призвели до очевидного дефіциту постачання сирої нафти", — заявила Джун Го, старший нафтовий аналітик Sparta Commodities.

Зростання цін на нафту також було зумовлене ознаками покращення попиту в Сполучених Штатах, найбільшого споживача нафти у світі, оскільки запаси сирої нафти в країні впали сильніше, ніж очікувалося. За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти в США скоротилися на 3,3 млн барелів до 433,6 млн. барелів за тиждень.

Як зазначає агентство, у п'ятницю нафта відобразила масштабніший розпродаж ризикових активів, оскільки останній тарифний тиск Трампа посилив побоювання інвесторів з приводу повномасштабної торгової війни. Однак аналітики не очікують, що різке зростання нафтових цін збережеться в поточних умовах.

Нагадаємо, на початку тижня ціни на нафту різко зросли, оскільки інвестори аналізували вплив нових санкцій США на експорт Ірану та можливість припинення вогню у російсько-українській війні, що може призвести до збільшення російських поставок на світові ринки.