Нефть выросла в цене из-за давления США на Венесуэлу и Иран

В пятницу, 28 марта, цены на нефть выросли, поскольку США усилили давление на Венесуэлу и Иран, хотя опасения по поводу того, сможет ли тарифная война Вашингтона ограничить спрос, оказывали давление на рынки.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или на 0,1%, до 74,11 доллара за баррель в 09:49 по Гринвичу (15:49 по Киеву), что стало восьмым днем ​​роста подряд.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 5 центов, или на 0,1%, до 69,97 долларов за баррель.

Оба контракта выросли примерно на 2,5% на этой неделе. Они выросли примерно на 7% по достижению многомесячных минимумов в начале марта.

Аналитики BMI в своем рыночном комментарии подчеркнули, что основным фактором роста цен стало изменение ситуации с глобальными нефтяными санкциями.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 24 марта, объявил о введении новых 25-процентных пошлин для потенциальных покупателей венесуэльской сырой нефти спустя несколько дней после санкций США, направленных против импорта Китаем нефти из Ирана.

Решение Трампа усугубило неопределенность для покупателей и привело к остановке торговли венесуэльской нефтью с главным покупателем Китаем. Кроме того, индийская Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, заявил о прекращении импорта венесуэльской нефти.

"Потенциальная потеря экспорта венесуэльской сырой нефти на рынок из-за вторичной пошлины и возможности введения таких же пошлин на иранские баррели привела к очевидному дефициту поставок сырой нефти", — заявила Джун Го, старший нефтяной аналитик Sparta Commodities.

Рост цен на нефть также был обусловлен признаками улучшения спроса в Соединенных Штатах, крупнейшего потребителя нефти в мире, поскольку запасы сырой нефти в стране упали сильнее, чем ожидалось. По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США сократились на 3,3 млн баррелей до 433,6 млн. баррелей в неделю.

Как отмечает агентство, в пятницу нефть отразила более масштабную распродажу рисковых активов, поскольку последнее тарифное давление Трампа усилило опасения инвесторов по поводу полномасштабной торговой войны. Однако аналитики не ожидают, что резкий рост цен на нефть сохранится в текущих условиях.

Напомним, в начале недели цены на нефть резко выросли, поскольку инвесторы анализировали влияние новых санкций США на экспорт Ирана и возможность прекращения огня в российско-украинской войне, что может привести к увеличению российских поставок на мировые рынки.