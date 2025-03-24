Рынок нефти в напряжении: санкции против Ирана и переговоры по Украине изменяют баланс

Цены на нефть резко выросли, поскольку инвесторы анализировали влияние новых санкций США на экспорт Ирана и возможность прекращения огня в российско-украинской войне, что может привести к увеличению российских поставок на мировые рынки.

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Об этом пишет Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 4 цента, достигнув 72,2 долл. за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 8 центов или 0,1% до 68,36 долл.

Несмотря на утреннее падение, цены снова поднялись. Оба индекса завершили неделю на высшем уровне, зафиксировав второй недельный прирост подряд благодаря новым санкциям США против Ирана и плану ОПЕК+ по ограничению добычи, что повысило ожидание уменьшения предложения на рынке.

Рыночные настроения по нефти

Рыночные настроения по ценам на нефть недавно улучшились, вероятно, из-за технического отскока после предыдущего состояния перепроданности, возрастающих рисков предложения нефти из-за санкций США против Ирана и некоторого оптимизма, что взаимные тарифы между США могут оказаться менее жесткими, чем ожидалось, отметил рыночный стратег IG Й.

Поставки иранской нефти в Китай могут снизиться в ближайшее время после введения новых санкций США в отношении частного нефтеперерабатывающего завода и танкеров, что увеличит расходы на доставку. Однако трейдеры ожидают, что покупатели найдут обходные пути для поддержания определенного объема поставок.

О добыче нефти

ОПЕК+ — Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, обнародовала новый график для семи стран-членов по дальнейшему сокращению добычи нефти, чтобы компенсировать превышение согласованных уровней, что значительно превысит ожидаемые повышения добычи, запланированные на следующий месяц.

ОПЕК+ уменьшает добычу на 5,85 млн баррелей в сутки, что составляет около 5,7% мировых поставок согласно шагам, согласованным с 2022 года для поддержания стабильности рынка.

Напомним, 20 марта цены на нефть выросли. Это произошло благодаря прогнозируемому росту спроса в Соединенных Штатах, где запасы топлива оказались меньше, чем предполагалось. Также отразилось ослабление курса доллара США.