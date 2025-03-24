Ринок нафти в напрузі: санкції проти Ірану та переговори щодо України змінюють баланс

Ціни на нафту різко зросли, оскільки інвестори аналізували вплив нових санкцій США на експорт Ірану та можливість припинення вогню у російсько-українській війні, що може призвести до збільшення російських поставок на світові ринки.

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Про це пише Reuters.

Які ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 4 центи, досягнувши 72,2 дол. за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 8 центів, або 0,1%, до 68,36 дол.

Попри ранкове падіння, ціни знову піднялися. Обидва індекси завершили тиждень на вищому рівні, зафіксувавши другий тижневий приріст поспіль, завдяки новим санкціям США проти Ірану та плану ОПЕК+ щодо обмеження видобутку, що підвищило очікування зменшення пропозиції на ринку.

Ринкові настрої щодо нафти

Ринкові настрої щодо цін на нафту нещодавно покращилися, ймовірно, через технічний відскок після попереднього стану перепроданості, зростаючі ризики щодо пропозиції нафти через санкції США проти Ірану та деякий оптимізм, що взаємні тарифи між США можуть виявитися менш жорсткими, ніж очікувалося, зазначив ринковий стратег IG Йеп Джун Ро.

Поставки іранської нафти до Китаю можуть знизитися найближчим часом після введення нових санкцій США щодо приватного нафтопереробного заводу та танкерів, що збільшить витрати на доставку. Однак трейдери очікують, що покупці знайдуть обхідні шляхи для підтримки певного обсягу постачань.

Про видобуток нафти

ОПЕК+ — Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, оприлюднила новий графік для семи країн-членів щодо подальшого скорочення видобутку нафти, щоб компенсувати перевищення узгоджених рівнів, що значно перевищить очікувані підвищення видобутку, заплановані на наступний місяць.

ОПЕК+ зменшує видобуток на 5,85 млн барелів на добу, що становить близько 5,7% світових поставок, згідно з кроками, узгодженими з 2022 року для підтримки стабільності ринку.

Нагадаємо, 20 березня ціни на нафту зросли. Це сталося завдяки прогнозованому зростанню попиту в Сполучених Штатах, де запаси палива виявилися меншими, ніж передбачалося. Також вплинуло послаблення курсу долара США.