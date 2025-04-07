Ціни на нафту впали до найнижчих значень з квітня 2021 року

Ціни на нафту впали більш ніж на 3% в понеділок, 7 квітня, поглибивши їхнє зниження, яке розпочалося минулого тижня. Причиною цього стало загострення торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм, яке викликало тривогу щодо економічного спаду та, відповідно, скорочення потреби в нафті.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на 2,15%, або 1,41 долара, до 64,17 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) - подешевшали на 2,18%, або 1,35 долара, до 60,64 долара. Протягом сесії обидва бенчмарки опускалися більш ніж на 3%, досягнувши найнижчих значень з квітня 2021 року.

Зазначається, що ціни на нафту знизилися на 7% у п’ятницю, оскільки Китай підвищив тарифи на американські товари, посиливши торговельну війну, яка спонукала інвесторів до ціни з більшою ймовірністю рецесії. Минулого тижня Brent втратив 10,9%, а WTI – 10,6%.

За словами засновника аналітичної компанії Vanda Insights, Вандани Харі, важко побачити мінімальну ціну для сирої нафти, якщо паніка на ринках не вщухне, і важко побачити, що це станеться, якщо Трамп не скаже щось, щоб зупинити побоювання глобальної торговельної війни та рецесії.

Варто нагадати, що у відповідь на тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, Китай у п'ятницю оголосив про введення додаткових 34% зборів на американську продукцію, що підсилило занепокоєння інвесторів щодо розгортання повномасштабної світової торгової війни.

Імпорт нафти, газу та продуктів нафтоперероблення було звільнено від масштабних нових тарифів Трампа, але така політика може розпалити інфляцію, уповільнити економічне зростання та посилити торговельні суперечки, що вплине на ціни на нафту, пише агенство.

Зниження цін на нафту посилилося після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) вирішила пришвидшити нарощування видобутку, плануючи збільшити постачання на 411 тис. барелів на добу у травні замість попередніх 135 тис. барелів на добу. Паралельно з цим, протягом вихідних провідні міністри ОПЕК+ наголосили на необхідності суворого дотримання квот видобутку та зобов'язали членів до 15 квітня надати плани щодо компенсації перевищень.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 квітня, ціни на нафту наблизилися до найнижчого рівня з моменту розпалу пандемії коронавірусу у 2021 році через нові мита президента США Дональда Трампа та збільшення видобутку, оголошеного Організацією країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+).