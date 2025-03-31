Нафтові ринки очікують на початок дії тарифів Трампа: якими будуть ціни у квітні на українських АЗС

Ціни на нафту продовжили зростати через тиск президента США Дональда Трампа на Іран та Венесуелу , які є великими виробниками нафти. Це може стримати тренд на зниження цін на бензин та дизель українських АЗС, принаймні до середини квітня. Далі все залежатиме від політики нафтового картелю ОПЕК, який раніше заявляв про наміри збільшити видобування нафти саме в цьому місяці. А от ринок газу попри очікування високого сезону споживання поки не має передумов до суттєвого зростання цін. Тим більше, що великі глобальні виробники знижують ціни.

На початку минулого тижня Трамп заявив, що країни, які купують нафту або газ у Венесуели, будуть змушені сплачувати 25% мито на всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Мита набудуть чинності 2 квітня. Ще одним фактором, який зумовив зростання нафтових котирувань стало скорочення запасів в США. Як повідомляє Reuters, запаси сирої нафти, а також нафтопродуктів в США за 14-21 березня скоротились на 3,3 млн барелів до 433,6 млн барелів, хоча аналітики очікували зниження лише на 956 тис. барелів. Це спричинило зростання цін на нафту через зростання завантаження американських нафтопереробних заводів. Одночасно з цим Трамп у понеділок, 24 березня, оголосив про введення нових 25-відсоткових мит для потенційних покупців венесуельської сирої нафти через кілька днів після санкцій США, спрямованих проти імпорту Китаєм нафти з Ірану. Це також посилило тенденції до зростання нафтових котирувань.

Станом на вечір п'ятниці 28 березня порівняно з попереднім днем травневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,4 за барель або на 0,54% до $73,63 за барель, а травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,56 за барель або на 0,8% до $69,36 за барель. За тиждень нафта марки Brent здорожчала на 1,9%, а WTI — на 1,6%. Після досягнення на початку березня багатомісячних мінімумів, ці марки нафти виросли в ціні на 7% та 6% відповідно.

Незначне падіння цін наприкінці тижня пов'язано з очікуванням того, що з 2 квітня почнуть діяти мита на імпорт широкого спектра товарів до США. Аналітики вважають, що це змушує потенційних інвесторів непокоїтись через ризики рецесії.

Ринок бензину та дизелю очікує, що ОПЕК збільшить квоти на видобуток

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на вечір п'ятниці 28 березня порівняно з попереднім днем середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 5 коп./л до 44,71 гр/л. Порівняно з п'ятницею 21 лютого дизель в гурті здорожчав на 4 коп./л.

Дизельні котирування в європейських портах станом на 27 березня порівняно з попереднім днем знизились на 0,4-0,6%: за північно-­західними та середземноморськими базисами відвантаження спотова ціна пального знизилась на $3-4/тонна, до $677-687/тонна і $663-683/тонна відповідно.

Середня гуртова ціна бензину А-95 станом на 28 березня порівняно з 21 березня зросла на 31 коп./л до 45,79 грн/л. Котирування бензину А-95 в європейських портах демонстрували різносторонню динаміку 27 березня. За північно-­західними базисами відвантаження ціна пального зросла на $4/тонна, до $732-773/тонна, а в Середземномор’ї знизилась на $2-3/тонна, до $716-736/тонна.

За 26 днів березня середньодобові обсяги постачання бензину перевищили показники лютого на 15,8% та були на 40,4% вищими, ніж за аналогічний період 2024. Лідери імпорту А‑95 продовжують нарощувати постачання. Найбільші обсяги протягом першої половини тижня доставила компанія WOG: 1,9 тис. т виробництва Orlen Lietuva та 1,5 тис. т виробництва Holborn Europa. Одночасно в Закарпатській області регіональна мережа Market імпортувала близько 0,4 тис. т А‑95 (Holborn Europa), що дозволило їй піднятися на 11‑те місце в рейтингу імпортерів. Компанія UPG додатково ввезла близько 0,8 тис. т бензину А‑98/100 німецького виробництва. Частка компанії в цьому сегменті зросла до 74,3%.

На АЗС ціна бензину та дизпального також переважно знижувалась. Ціну всієї лінійки пального знизили AMIC, Chipo та низка локальних операторів. UPG знизила ціну високооктанового бензину одразу на 3,50 грн/л до 60,40 грн/л. Водночас на більшості АЗС "БРСМ-Нафта" ціна преміальних бензину та ДП навпаки зросла на 0,50 грн/л. Станом на вечір п'ятниці 28 березня порівняно з 21 березня середня ціна бензину А‑95 на українських АЗС знизилась на 0,15 коп./л до 55,48 грн/л, а ціна дизпального на 0,12 коп./л, до 53,84 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, у перший тиждень квітня на ринку пального та дизпалива очікується цінова стабілізація, і ціни ймовірно залишатимуться незмінними також другий тиждень квітня. У другій половині квітня ціни на пальне залежатимуть від політики ОПЕК: якщо картель в середині квітня втілить свої плани щодо збільшення квот на видобуток, ціни на нафту впадуть і ринок очікуватиме зменшення закупівельних цін, що також дасть можливість знизити ціни на АЗС залежно від падіння цін на нафту. Якщо ж цього не трапиться, ціни залишатимуться стабільними увесь місяць.

Якщо ціна на нафту через збільшення квот піде донизу, то це зниження дійде до українських АЗС вже наприкінці квітня. Але я б не виключав сценарію, що ринок відповість швидше. Може трапитись так що мережі спрацюють на упередження і захочуть вже зараз отримати нового клієнта під майбутні закупівлі дешевшої нафти, давши йому кращу ціну Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, у квітні він очікує збільшення споживання всіх видів пального. Споживання бензин та автогазу вийдуть на річні пікові показники, а от дизельне пальне максимально споживатимуть лише у розпал жнив. Водночас Льоушкін вважає, що у квітня цього року споживання все ж буде нижчим ніж у квітні 2024 через скорочення населення та мобілізацію.

Алжирський LPG стримає зростання цін в Україні

За данними "Нафторинку" наприкінці минулого тижня ціни на суміші пропан-бутану за прикордонними базисами на півдні країни знизились на 72 грн/тонна до 54986 грн/тонна ($750/т без податків) в середньому, і коливається в межах 53300-55700 грн/тонна.

Водночас алжирська нафтогазова компанія Sonatrach (її ціни є індикативом в регіоні Середземного моря) цього тижня знизила квітневі контрактні ціни на LPG в середньому на $25/тонна до $547,5/т (50%/50% співвідношення пропану та бутану).

Середня ціна в західній частині країни 28 березня разом з пропозиціями в сусідніх областях та сумішами важкого ресурсу знизилась на 285 грн/тонна до 56585 грн/тонна порівняно з 56 870 грн/т ($789/т без податків) станом на 26 березня. Пропан-­бутан густиною в Київській та Житомирській областях подешевшав на 401 грн/т до 57 275 грн/т в середньому, і пропонується по 56900-57700 грн/т.

На АЗС OKKO і WOG у п’ятницю зменшили ціну автогазу на 0,50 грн/л, до 37,99 грн/л і 37,98 грн/л відповідно. Крім того, низка операторів знижували ціни на усю лінійку пального в тому числі й на газ. Станом на вечір п'ятниці 28 березня порівняно з 21 березня середня ціна автогазу на АЗС знизилась на 31 коп./л до 35,85 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, у квітні очікується зростання споживання газу, що зупинить падіння цін на цей вид пального, яке відбувалось минулі кілька тижнів.

Проте враховуючи зниження цін Sonatrach, а також роль поставок з Середземноморського регіону в Україну зростання гуртових цін швидше за все обмежиться 1 тис. грн/тонна.

В роздрібному сегменті ціни наздоганятимуть попереднє падіння в гурті, тож у наступні два тижні ціна газу на АЗС матиме потенціал до зниження в межах 50-70 коп./л. Надалі до кінця квітня ціни залишатимуться незмінними.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 58,99 57,99 37,99 WOG 58,99 57,99 37,98 Socar 58,99 57,99 37,99 Motto 52,49 51,49 33,99 БРСМ-Нафта 52,99 50,49 34,19

Дані: застосунки мереж АЗС.