Нефтяные рынки ожидают начала действия тарифов Трампа: какими будут цены в апреле на украинских АЗС

Цены на нефть продолжили расти из-за давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу , которые являются крупными производителями нефти. Это может сдержать тренд по снижению цен на бензин и дизель украинских АЗС, по крайней мере, до середины апреля. Дальше все будет зависеть от политики нефтяного картеля ОПЕК, ранее заявлявшего о намерениях увеличить добычу нефти именно в этом месяце. А вот рынок газа, несмотря на ожидания высокого сезона потребления, пока не имеет предпосылок к существенному росту цен. Тем более что крупные глобальные производители снижают цены.

В начале прошлой недели Трамп заявил, что страны, покупающие нефть или газ у Венесуэлы, будут вынуждены платить 25% пошлины на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Пошлины вступят в силу 2 апреля. Еще одним фактором, обусловившим рост нефтяных котировок стало сокращение запасов в США. Как сообщает Reuters, запасы сырой нефти, а также нефтепродуктов в США за 14-21 марта сократились на 3,3 млн баррелей до 433,6 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения всего на 956 тыс. баррелей. Это привело к росту цен на нефть из-за роста загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов. В то же время Трамп в понедельник, 24 марта, объявил о введении новых 25-процентных пошлин для потенциальных покупателей венесуэльской сырой нефти через несколько дней после санкций США, направленных против импорта Китаем нефти из Ирана. Это также усилило тенденции роста нефтяных котировок.

По состоянию на вечер пятницы 28 марта по сравнению с предыдущим днем майские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,4 за баррель или на 0,54% до $73,63 за баррель, а майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели. За неделю нефть марки Brent подорожала на 1,9%, а WTI – на 1,6%. После достижения в начале марта многомесячных минимумов эти марки нефти выросли в цене на 7% и 6% соответственно.

Незначительное падение цен в конце недели связано с ожиданием того, что со 2 апреля начнут действовать пошлины на импорт широкого спектра товаров в США. Аналитики считают, что это заставляет потенциальных инвесторов беспокоиться из-за риска рецессии.

Рынок бензина и дизеля ожидает, что ОПЕК увеличит квоты на добычу

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на вечер пятницы 28 марта по сравнению с предыдущим днем средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 5 коп./л до 44,71 гр/л. По сравнению с пятницей 21 февраля дизель в опте подорожал на 4 коп./л.

Дизельные котировки в европейских портах по состоянию на 27 марта по сравнению с предыдущим днем снизились на 0,4-0,6%: по северо-западным и средиземноморским базисам отгрузка спотовая цена топлива снизилась на $3-4/тонна, до $677-687/тонна и $663-683/тонна.

Средняя оптовая цена бензина А-95 на 28 марта по сравнению с 21 марта выросла на 31 коп./л до 45,79 грн/л. Котировки бензина А-95 в европейских портах демонстрировали разностороннюю динамику 27 марта. По северо-западным базисам отгрузка цена топлива выросла на $4/тонна, до $732-773/тонна, а в Средиземноморье снизилась на $2-3/тонна, до $716-736/тонна.

За 26 дней марта среднесуточные объемы поставок бензина превысили показатели февраля на 15,8% и были на 40,4% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидеры импорта А-95 продолжают наращивать поставки. Самые большие объемы в течение первой половины недели доставила компания WOG: 1,9 тыс. т производства Orlen Lietuva и 1,5 тыс. т производства Holborn Europa. Одновременно в Закарпатской области региональная сеть Market импортировала около 0,4 тыс. т А-95 (Holborn Europa), что позволило ей подняться на 11 место в рейтинге импортеров. Компания UPG дополнительно ввезла около 0,8 тыс. т бензина А-98/100 немецкого производства. Доля компании в этом сегменте выросла до 74,3%.

На АЗС цена бензина и дизтоплива преимущественно снижалась. Цену всей линейки топлива снизили AMIC, Chipo и ряд локальных операторов. UPG снизила цену высокооктанового бензина на 3,50 грн/л до 60,40 грн/л. В то же время, на большинстве АЗС "БРСМ-Нафта" цена премиальных бензина и дизтоплива наоборот выросла на 50 коп./л. По состоянию на вечер пятницы 28 марта по сравнению с 21 марта средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 0,15 коп/л до 55,48 грн/л, а цена дизтоплива на 0,12 коп/л, до 53,84 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина , В первую неделю апреля на рынке топлива и дизтоплива ожидается ценовая стабилизация, и цены, вероятно, будут оставаться неизменными также вторую неделю апреля. Во второй половине апреля цены на топливо будут зависеть от политики ОПЕК: если картель в середине апреля воплотит свои планы по увеличению квот на добычу, цены на нефть упадут и рынок будет ожидать уменьшения закупочных цен, что также позволит снизить цены на АЗС в зависимости от падения цен на нефть. Если этого не случится, цены будут оставаться стабильными весь месяц.

Если цена на нефть из-за увеличения квот пойдет вниз, то это снижение дойдет до украинских АЗС уже в конце апреля. Но я бы не исключал сценария, что рынок ответит быстрее. Может случиться так, что сети сработают на предупреждение и захотят уже сейчас получить нового клиента под будущие закупки более дешевой нефти, дав ему лучшую цену. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, в апреле он ожидает увеличения потребления всех видов топлива. Потребление бензина и автогаза выйдут на годовые пиковые показатели, а вот дизельное топливо будут максимально потреблять только в разгар жатвы. В то же время Леушкин считает, что в апреле этого года потребление все же будет ниже, чем в апреле 2024 из-за сокращения населения и мобилизации.

Алжирский LPG сдержит рост цен в Украине

По данным "Нафторинка" в конце прошлой недели цены на смеси пропан-бутана по пограничным базисам на юге страны снизились на 72 грн/тонна до 54986 грн/тонна ($750/т без налогов) в среднем, и колеблется в пределах 53300-55700 грн/тонна.

В то же время алжирская нефтегазовая компания Sonatrach (ее цены индикатив в регионе Средиземного моря) на этой неделе снизила апрельские контрактные цены на LPG в среднем на $25/тонна до $547,5/т (50%/50% соотношение пропана и бутана).

Средняя цена в западной части страны 28 марта вместе с предложениями в соседних областях и смесями тяжелого ресурса снизилась на 285 грн/тонна до 56 585 грн/тонна по сравнению с 56 870 грн/т ($789/т без налогов) по состоянию на 26 марта. Пропан-бутан густотой в Киевской и Житомирской областях подешевел на 401 грн/т до 57 275 грн/т в среднем, и предлагается по 56900-57700 грн/т.

На АЗС OKKO и WOG в пятницу снизили цену автогаза на 0,50 грн/л, до 37,99 грн/л и 37,98 грн/л соответственно. Кроме того, ряд операторов снижали цены на всю линейку топлива, в том числе и на газ. По состоянию на вечер пятницы 28 марта, по сравнению с 21 марта, средняя цена автогаза на АЗС снизилась на 31 коп./л до 35,85 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, в апреле ожидается рост потребления газа, что остановит падение цен на этот вид топлива, которое происходило в течение нескольких недель.

Однако учитывая снижение цен Sonatrach, а также роль поставок из Средиземноморского региона в Украину, рост оптовых цен скорее всего ограничится 1 тыс. грн/тонна.

В розничном сегменте цены будут догонять предыдущее падение в опте, так что в следующие две недели цена газа на АЗС будет иметь потенциал к снижению в пределах 50-70 коп./л. В дальнейшем до конца апреля цены будут оставаться неизменными.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 58,99 57,99 37,99 WOG 58,99 57,99 37,98 Socar 58,99 57,99 37,99 Motto 52,49 51,49 33,99 БРСМ-Нафта 52,99 50,49 34,19

Данные: приложения сетей АЗС.