Трамп пригрозил 25% пошлинами странам, покупающим нефть и газ у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил, что страны, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы, будут вынуждены платить 25% пошлину на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Пошлины вступят в силу 2 апреля.

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Об этом он сообщил на платформе Truth Social.

Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что Трамп планирует отложить введение ранее объявленных пошлин, в частности на импорт фармацевтики, автомобилей и древесины, которые должны были вступить в силу 2 апреля. В тот же день президент планирует объявить о новых зеркальных пошлинах против других стран, назвав эту дату "днем освобождения".

Как сообщает Bloomberg, целью такого решения является перекрытие основного источника доходов режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также давление на Китай, который является основным покупателем венесуэльской нефти.

Китай, уже испытавший влияние пошлин США, является крупнейшим покупателем нефти у Венесуэлы, ключевого экспортного товара этой страны-члена ОПЕК. В феврале Китай закупал прямыми и косвенными поставками около 503 000 баррелей венесуэльской нефти и топлива ежедневно, что составляет 55% всего экспорта Венесуэлы.

Согласно данным правительства США, Венесуэла в 2023 году имела самые большие в мире запасы сырой нефти — около 303 млрд баррелей, что составило примерно 17% мировых запасов. В 2024 году страна добывала около 875 тысяч. баррелей в день, согласно данным ОПЕК, составляет около 0,9% от общей мировой добычи нефти в 2024 году.

Торговая война Трампа

3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".

В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

Также Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без исключения. Также Трамп планирует ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Кроме того, Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлины на импорт вина, шампанского и других алкогольных напитков из Франции и стран Евросоюза, если Брюссель не отменит 50% пошлины на американский виски.