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Европейские компании начинают отказываться от облачных сервисов США из-за Трампа
Европейские компании и правительства все чаще пересматривают зависимость от облачных сервисов американских технологических гигантов. Это связано с опасениями относительно конфиденциальности данных и возможного политического давления со стороны администрации Дональда Трампа.
Об этом пишет Wired.
Три основных поставщика облачных услуг – Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS) – контролируют значительную часть рынка, но некоторые европейские организации начинают искать альтернативы.
18 марта парламент Нидерландов принял восемь предложений по уменьшению зависимости страны от американских облачных сервисов. В преддверии более 100 европейских компаний и организаций подписали открытое письмо с призывом к цифровой независимости континента.
Две европейские компании Exoscale из Швейцарии и Elastx из Швеции сообщили, что в последнее время наблюдают значительный рост спроса на свои услуги. Некоторые клиенты открыто заявляют, что хотят отказаться от американских облачных сервисов из-за политики администрации США.
Кроме того, европейские компании выражают обеспокоенность соглашением между ЕС и США об обмене данными. В январе Трамп уволил трех демократов из Совета по надзору за конфиденциальностью (PCLOB), что может повлиять на будущее этого соглашения.
Также компании озабочены возможным использованием американского Закона о CLOUD, позволяющего властям США требовать данные пользователей, даже если они сохраняются за пределами страны.
Европейские лидеры все больше говорят о необходимости технологической независимости от США, что может привести к изменению рынка облачных технологий в будущем.
Добавим, в Еврокомиссии считают, что экономическая эскалация между США и Евросоюзом, связанная с повышением торговых тарифов, чревата серьезными последствиями для мировой экономики, но такая эскалация по взаимному повышению торговых тарифов не выгодна ни одной из сторон.