Європейські компанії починають відмовлятися від хмарних сервісів США через Трампа

Європейські компанії та уряди дедалі частіше переглядають свою залежність від хмарних сервісів американських технологічних гігантів. Це пов’язано з побоюваннями щодо конфіденційності даних та можливого політичного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Wired.

Три основні постачальники хмарних послуг — Google Cloud, Microsoft Azure та Amazon Web Services (AWS) — контролюють значну частину ринку, але деякі європейські організації починають шукати альтернативи.

18 березня парламент Нідерландів ухвалив вісім пропозицій щодо зменшення залежності країни від американських хмарних сервісів. Напередодні понад 100 європейських компаній та організацій підписали відкритий лист із закликом до цифрової незалежності континенту.

Дві європейські компанії — Exoscale зі Швейцарії та Elastx зі Швеції — повідомили, що останнім часом спостерігають значне зростання попиту на свої послуги. Деякі клієнти відкрито заявляють, що хочуть відмовитися від американських хмарних сервісів через політику адміністрації США.

Крім того, європейські компанії висловлюють занепокоєння щодо угоди між ЄС і США про обмін даними. У січні Трамп звільнив трьох демократів із Ради з нагляду за конфіденційністю (PCLOB), що може вплинути на майбутнє цієї угоди.

Також компанії стурбовані можливим використанням американського Закону про CLOUD, який дозволяє владі США вимагати дані користувачів, навіть якщо вони зберігаються за межами країни.

Європейські лідери дедалі більше говорять про необхідність технологічної незалежності від США, що може призвести до зміни ринку хмарних технологій у майбутньому.

Додамо, в Єврокомісії вважають, що економічна ескалація між США та Євросоюзом, пов’язана з підвищенням торговельних тарифів, загрожує серйозними наслідками для світової економіки, але така ескалація щодо взаємного підвищення торговельних тарифів не вигідна жодній із сторін.