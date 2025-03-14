Фондовий ринок США втратив $5 трлн за три тижні: які причини

Стрімке падіння фондового індексу S&P 500 на 10% з рекордно високого рівня корекції знищило трильйони доларів ринкової вартості за кілька тижнів. Спад стався в тіні торгової війни США зі своїми основними партнерами.

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Про це повідомляє CNBC.

За даними FactSet, ринкова вартість індексу S&P 500, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію, на піку 19 лютого становила $52,06 трлн. Зниження у четвер знизило ринкову вартість індексу до $46,78 трлн.

Це означає, що загальні втрати становитимуть близько 5,28 трильйона доларів за три тижні.

Спад стався в тіні торгової війни президента Дональда Трампа з кількома основними торговими партнерами Сполучених Штатів, при цьому заголовки про тарифи часом, здавалося, стимулюють рух ринку. Також були ознаки уповільнення економічного зростання, зі слабкими опитуваннями споживчих настроїв та прохолодними прогнозами від роздрібних продавців, таких як Walmart.

"Наша взаємодія із клієнтами показує, що настрій змінюється. Хоча багато хто вважає розмови про рецесію передчасними, є побоювання з приводу непередбачуваної політики нової адміністрації, а "податок на невизначеність "б'є очікування зростання", — заявив стратег Barclays Еммануель Кау.

Іншим чинником, сприяючим зниженню, очевидно, є згортання торгівлі пов’язаної з штучним інтелектом. З 19 листопада акції Nvidia упали на 17%, а Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) — на 19%.

Крім того, зростання акцій компаній, пов'язаних з ШІ, викликало побоювання, що фондовий ринок був надто переоцінений, і кілька акцій часом мали власну ринкову капіталізацію понад $3 трлн. Навіть зараз S&P 500 торгується за ціною, що в 24,1 разу перевищує його 12-місячний прибуток, згідно з FactSet, що значно вище за його довгострокове середнє значення.

Нагадаємо, перші 50 днів другого президентства Дональда Трампа відзначилися значною нестабільністю фондового ринку США. Фондові ринки США та американські акції 10 березня продемонстрували найнижчі показники з 2009 року.