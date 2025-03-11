Перші 50 днів Трампа обвалили фондові ринки: мільярдери втрачають статки

Перші 50 днів другого президентства Дональда Трампа відзначилися значною нестабільністю фондового ринку США. Інвестори занепокоєні початком глобальної торговельної війни, яка може спалахнути внаслідок тарифних погроз очільника Білого дому.

Про це пише marketwatch.com.

Зазначається, що фондовий ринок США перебуває на американських гірках відтоді, як Трамп повернувся у Білий дім. Перші 50 днів його другого терміну принесли підвищену волатильність на фінансові ринки, які вже стурбовані уповільненням економічного зростання в найбільшій економіці світу.

Згідно з ринковими даними Dow Jones, фондові ринки США та американські акції 10 березня продемонстрували найнижчі показники з 2009 року.

Загалом з 20 січня - дня інавгурації Трампа - індекс S&P 500 знизився на 6,4%, Nasdaq Composite - на 11%, Dow Jones Industrial Average - на 3,6%.

Водночас показник VIX, або "вимірювач страху" Волл-стріт, зріс цього року більш як на 60%, досягнувши в понеділок 27,84 одиниці (показник понад 20 вказує на період підвищеної волатильності).

Порівняння фондового індексу 500 акціонерних компаній США з найбільшою капіталізацією (S&P500) з дня інавгурації першого (синій) та другого (жовтий) президентських термінів Трампа виглядає наступним чином:

Бізнесмени, які публічно підтримали Трампа, за час його роботи втратили мільярди доларів

Початок другого терміну Трампа приніс приголомшливий розворот для багатьох із тих мільярдерів, які його відкрито підтримали. П'ятеро з них втратили сукупні статки на 209 млрд доларів, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, період між обранням Трампа та його інавгурацією був сприятливим для найбагатших людей світу: індекс S& P 500 досяг кількох історичних максимумів, а інвестори кинулися на ринки акцій і криптовалюти, очікуючи, що політика Трампа буде вигідною для бізнесу.

Компанія Tesla, що належить Ілону Маску, тоді досягнула рекордного рівня капіталізації. Компанія Meta Марка Цукерберга набрала 9% до початку нового терміну та ще 20% за перші чотири тижні перебування Трампа на посаді. Louis Vuitton Moët Hennessy мала приріст у 7% за тиждень до дня інавгурації, зробивши французького магната Бернара Арно багатшим на 12 мільярдів доларів.

Але після того, як Трамп обійняв посаду, індекс S&P 500 втратив 6,4% — на акції вплинули, зокрема, масові звільнення державних службовців і зміна тарифів. Зокрема, постраждали компанії бізнесменів, які підтримали Трампа. Наприклад, статки Маска знизилися на 148 мільярдів доларів.

Акції Amazon впали на 14% і статки його власника Джеффа Безоса знизилися на 29 мільярдів доларів.

Натомість у Цукерберга зафіксували зниження статків на 5 мільярдів доларів. Таке саме зниження було в Бернара Арно, давнього друга Трампа.

22 мільярди доларів втратив Сергій Брін — співзасновник компанії Google. Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на більш ніж 7% на початку лютого.

Нагадаємо, акції компанії Tesla Ілона Маска 10 березня впали майже вдвічі за три місяці. Незважаючи на це, загальна вартість автогіганта складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих.