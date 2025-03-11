Первые 50 дней Трампа обвалили фондовые рынки: миллиардеры теряют состояние

Первые 50 дней второго президентства Дональда Трампа ознаменовались значительной нестабильностью фондового рынка США. Инвесторы обеспокоены началом глобальной торговой войны, которая может вспыхнуть в результате тарифных угроз главы Белого дома.

Об этом пишет marketwatch.com.

Отмечается, что фондовый рынок США находится на американских горках с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Первые 50 дней его второго срока принесли повышенную волатильность на финансовые рынки, уже обеспокоенные замедлением экономического роста в крупнейшей экономике мира.

Согласно рыночным данным Dow Jones, фондовые рынки США и американские акции 10 марта продемонстрировали самые низкие показатели с 2009 года.

В целом с 20 января – дня инаугурации Трампа – индекс S&P 500 снизился на 6,4%, Nasdaq Composite – на 11%, Dow Jones Industrial Average – на 3,6%.

В то же время показатель VIX, или "измеритель страха" Уолл-стрит, вырос в этом году более чем на 60%, достигнув в понедельник 27,84 единицы (показатель более 20 указывает на период повышенной волатильности).

Сравнение фондового индекса 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией (S&P500) со дня инаугурации первого (синий) и второго (желтый) президентских терминов Трампа выглядит следующим образом:

Бизнесмены, публично поддержавшие Трампа, за время его работы потеряли миллиарды долларов

Начало второго срока Трампа принесло потрясающий разворот для многих миллиардеров, которые его открыто поддержали. Пятеро из них потеряли совокупное состояние на 209 млрд долларов. Bloomberg.

Как отмечает издание, период между избранием Трампа и его инаугурацией был благоприятен для самых богатых людей мира: индекс S&P 500 достиг нескольких исторических максимумов, а инвесторы бросились на рынки акций и криптовалюты, ожидая, что политика Трампа будет выгодна бизнесу.

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску , тогда достигла рекордного уровня капитализации. Компания Meta Марка Цукерберга набрала 9% до начала нового срока и еще 20% за первые четыре недели пребывания Трампа в должности. Louis Vuitton Moët Hennessy имела прирост в 7% за неделю до дня инаугурации, сделав французского магната Бернара Арно богаче 12 миллиардов долларов.

Но после того, как Трамп вступил в должность, индекс S&P 500 потерял 6,4% — на акции повлияли, в частности, массовые увольнения государственных служащих и изменение тарифов. В частности, пострадали компании бизнесменов, поддержавших Трампа. Например, состояние Маска снизилось на 148 миллиардов долларов.

Акции Amazon упали на 14% и состояние его владельца Джеффа Безоса снизилось на 29 миллиардов долларов.

У Цукерберга зафиксировали снижение состояния на 5 миллиардов долларов. Такое же снижение было у Бернара Арно, давнего друга Трампа.

22 миллиарда долларов потерял Сергей Брин – соучредитель компании Google. Акции Alphabet, материнской компании Google, упали более чем на 7% в начале февраля.

Напомним, акции компании Tesla Илона Маска 10 марта упали почти вдвое за три месяца. Несмотря на это, общая стоимость автогиганта составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых.