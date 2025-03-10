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Акції Tesla впали майже вдвічі за три місяці: які причини

Tesla Model X
Автомобіль Tesla Model X. Фото: Вікіпедія

Акції Tesla 10 березня впали майже вдвічі за три місяці. Незважаючи на це, загальна вартість автогіганта складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих.

Про це пише агентство Reuters.

Ринкова капіталізація компанії впала на 45% з моменту досягнення історичного максимуму в 1,5 трильйона доларів 17 грудня 2024 року, що звело нанівець більшу частину зростання акцій, отриманого після того, як генеральний директор Маск допоміг профінансувати виборчу компанію президента США Дональда Трампа.

Tesla все ж таки продовжує отримувати оцінку, що набагато перевищує оцінку найбільших світових автомобільних і технологічних фірм. Це тому, що більшість інвесторів та аналітиків повірили в заяву Маска про те, що найдорожчий у світі автовиробник насправді зовсім не автомобільна компанія, а скоріше піонер штучного інтелекту, який незабаром здійснить революцію в роботаксі та людиноподібних роботах.

Як зазначає агентство, падіння акцій з грудня спричинене:

  • падінням продажів автомобілів та прибутків; 
  • протестами проти політичної активності Маска, включаючи його масові звільнення державних службовців США як старшого радника Трампа;
  • побоюваннями інвесторів, що політика відволікає найбагатшу людину у світі від турботи про її бізнес.

Тим не менш, ринкова капіталізація Tesla залишається на рівні близько 65 мільярдів доларів після виборів сума, що перевищує всю вартість General Motors.

Загальна вартість Tesla складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих, які минулого року в сукупності продали близько 44 мільйонів автомобілів, порівняно з 1,8 мільйонами Tesla.

Інвестори давно роблять ставку на бачення Маска про завтрашній день автовиробника, а не на її сьогоднішній прибуток. Але розрив, що збільшується, між реальними показниками і оцінками прибутку аналітиків для ще не створених продуктів спонукав деяких задуматись про ірраціональний оптимізм. Маск ще у липні 2024 року заявив, що інвесторам, які не вірять, що Tesla вирішить проблему автономності транспортних засобів, слід продати свої акції.

Тепер Tesla стикається з певними перешкодами. Дональд Трамп, як критик електромобілів, закликав скасувати субсидії на електромобілі. Сам Маск відкинув вплив субсидій на свій автогігант, заявивши, що конкуренти постраждають більше.

Нагадаємо, у лютому 2025 року продажі Tesla в Австралії впали на 70%,  порівняно з аналогічним періодом 2024 роком. Це падіння виявилося значно гірше, ніж 33% зниження в січні, яке вже було найгіршим показником компанії за останні два роки.

Автор:
Тетяна Ковальчук