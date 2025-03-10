Акції Tesla впали майже вдвічі за три місяці: які причини

Акції Tesla 10 березня впали майже вдвічі за три місяці. Незважаючи на це, загальна вартість автогіганта складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих.

Про це пише агентство Reuters.

Ринкова капіталізація компанії впала на 45% з моменту досягнення історичного максимуму в 1,5 трильйона доларів 17 грудня 2024 року, що звело нанівець більшу частину зростання акцій, отриманого після того, як генеральний директор Маск допоміг профінансувати виборчу компанію президента США Дональда Трампа.

Tesla все ж таки продовжує отримувати оцінку, що набагато перевищує оцінку найбільших світових автомобільних і технологічних фірм. Це тому, що більшість інвесторів та аналітиків повірили в заяву Маска про те, що найдорожчий у світі автовиробник насправді зовсім не автомобільна компанія, а скоріше піонер штучного інтелекту, який незабаром здійснить революцію в роботаксі та людиноподібних роботах.

Як зазначає агентство, падіння акцій з грудня спричинене:

падінням продажів автомобілів та прибутків;

протестами проти політичної активності Маска, включаючи його масові звільнення державних службовців США як старшого радника Трампа;

побоюваннями інвесторів, що політика відволікає найбагатшу людину у світі від турботи про її бізнес .

Тим не менш, ринкова капіталізація Tesla залишається на рівні близько 65 мільярдів доларів після виборів — сума, що перевищує всю вартість General Motors.

Загальна вартість Tesla складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих, які минулого року в сукупності продали близько 44 мільйонів автомобілів, порівняно з 1,8 мільйонами Tesla.

Інвестори давно роблять ставку на бачення Маска про завтрашній день автовиробника, а не на її сьогоднішній прибуток. Але розрив, що збільшується, між реальними показниками і оцінками прибутку аналітиків для ще не створених продуктів спонукав деяких задуматись про ірраціональний оптимізм. Маск ще у липні 2024 року заявив, що інвесторам, які не вірять, що Tesla вирішить проблему автономності транспортних засобів, слід продати свої акції.

Тепер Tesla стикається з певними перешкодами. Дональд Трамп, як критик електромобілів, закликав скасувати субсидії на електромобілі. Сам Маск відкинув вплив субсидій на свій автогігант, заявивши, що конкуренти постраждають більше.

Нагадаємо, у лютому 2025 року продажі Tesla в Австралії впали на 70%, порівняно з аналогічним періодом 2024 роком. Це падіння виявилося значно гірше, ніж 33% зниження в січні, яке вже було найгіршим показником компанії за останні два роки.