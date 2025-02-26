Ринкова вартість Tesla Ілона Маска впала нижче $1 трлн: у чому причина

Вартість акцій виробника електромобілів Tesla мільярдера Ілона маска продовжує знижуватися на тлі повідомлень про різке уповільнення продажів автомобілів у Європі. Наразі ринкова капіталізація компанії опустилася нижче рівня в $1 трлн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що акції очолюваної Ілоном Маском компанії впали на 8,4% до 302,80 доларів за штуку. Наразі ринкова капіталізація Tesla оцінюється в 974 мільярди доларів (на 186 мільярдів доларів менше, ніж у січні).

Згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у січні продажі автомобілів Tesla в Європі впали на 45% через неоднозначні заяви Маска та втручання в європейську політику.

Bloomberg нагадує, що акції Tesla невпинно зростали наприкінці минулого року після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, і інвестори припускали, що тісна дружба Маска з президентом і його командою сприятиме легшому регуляторному шляху для амбіцій компанії щодо розробки повністю автономного автомобіля.

"Однак після досягнення історичного максимуму в середині грудня вартість акцій Tesla невпинно знижується, причому зайнятість Маска політикою затьмарює надії на будь-яке подальше зростання", - констатує Bloomberg.

Зауважимо, у січні реєстрації Tesla у Франції знизилися на 63%, що стало найгіршим показником для компанії з серпня 2022 року. У країні було зареєстровано лише 1141 автомобіль Tesla, що значно нижче загальної тенденції на ринку електромобілів.

Нещодавно американський виробник електромобілів Tesla підняв ціни на автомобілі Model X для покупців у США на 5000 доларів. В компанії не пояснили, що стало причиною такого різкого подорожчання.