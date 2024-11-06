Акції Tesla зросли на 14% після заяв про перемогу Трампа на виборах

Акції виробника електромобілів Tesla, що котируються на Франкфуртській фондовій біржі, зросли більш ніж на 14% на відкритті торгів у середу після того, як республіканець Дональд Трамп оголосив про свою перемогу в президентських перегонах у США.

Про це повідомляє Reuters.

Ілон Маск, найбільший акціонер Tesla, підтримував Трампа протягом усієї його передвиборчої кампанії, вклавши, за різними даними, понад $100 млн.

Маск також рекламував колишнього президента на своїй платформі соціальних мереж X.

Трамп також заявив, що в разі перемоги створить урядову комісію з ефективності на чолі з Маском.

"Досі незрозуміло, що станеться із субсидіями для електромобілів, імовірно, буде більш примирлива політика", — прогнозує Сюзанна Стрітер, голова відділу грошей і ринків Hargreaves Landsown.

Також, як очікується, Маск стане радником Трампа і матиме більше впливу.

Наприкінці минулого місяця Маск заявив, що очікує зростання продажів автомобілів Tesla на 20-30% наступного року. Акції компанії, що котируються в США, торгувалися за 283 долари на передринкових торгах у середу.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс. Дональд Трамп вже встиг оголосити себе 47-м президентом США, але офіційні результати все ще не оприлюднені і триває підрахунок голосів.

Зауважимо, у липні акції Tesla підскочили на 44%, що стало найдовшою виграшною серією з червня 2023 року. Тоді акції компанії торгувалися на рівні, який в 90 разів перевищує прогнозований прибуток, що востаннє спостерігалося на початку 2022 року