Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску проводити розіграш $1 млн серед виборців президента США

Суддя штату Пенсильванія дозволив Ілону Маску продовжити щоденний розіграш 1 мільйона доларів на день серед виборців президента США, що вагаються за якого кандидата голосувати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таке рішення суд ухвалив після того, як помічники мільярдера зізнались, що обирали переможців конкурсу, беручи до уваги відповідність їх ідей політичним переконанням політичного комітету Маска, незважаючи на заяви самого мільярдера про випадковий відбір.

Маск вже роздав 16 млн доларів зареєстрованим виборцям, які пройшли відбір на конкурс, підписавши петицію його політичного комітету America PAC. У понеділок було оголошено переможця з Аризони, а переможця з Мічигану планують оголосити у день виборів у вівторок.

Що за конкурс, де Маск роздає гроші

Політичний комітет America PAC, заснований Маском, розпочав конкурс 19 жовтня. Він відкритий для зареєстрованих виборців у семи ключових штатах – Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. Учасники конкурсу підписують петицію на підтримку свободи слова та права на зброю. Раніше Маск пообіцяв щодня виплачувати по 1 млн доларів випадковій людині за підтримку його петиції.

Окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер 28 жовтня подав до суду, щоб заблокувати конкурс у Пенсильванії, стверджуючи, що виплати виборцям є незаконною лотереєю з незрозумілими правилами.

Суддя Фольєтта відхилив цю вимогу і сказав, що викладе свої аргументи пізніше.

Цього року Маск став відвертим прихильником Трампа і просував колишнього президента США на платформі X. На даний момент він виділив майже 120 мільйонів доларів America PAC на просування зусиль щодо мобілізації виборців.

Розіграш, влаштований Маском, потрапляє до "сірої зони" виборчого законодавства, і експерти з правових питань розходяться в думках про те, чи не порушує мільярдер федеральні закони, які забороняють платити людям за реєстрацію для голосування.

Міністерство юстиції США вже попередило America PAC про те, що роздача грошей може порушити федеральний закон, але прокуратура поки не робила жодних публічних дій.

Кампанія Трампа значною мірою залежить від зовнішніх груп для агітації виборців, а це означає, що політичний комітет, заснований Маском, відіграє величезну роль у цьогорічних виборах президента США.

Вибори президента США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада (за київським часом - у ніч на 6 листопада, однак в деяких регіонах виборчий процес уже триває).

Голосування відбувається не безпосередньо за президента чи віцепрезидента – американці обирають Колегію виборників. Саме вони у грудні мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Загалом у Колегії виборників 538 членів. Для перемоги потрібні щонайменше 270 голосів. Інавгурація 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року.

За посаду президента США цьогоріч змагаються два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії.