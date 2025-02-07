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Дорожче на 5000 доларів: Tesla підвищує ціни на автомобілі Model X

автомобіль марки Tesla
Tesla Model X 100D. Фото: Вікіпедія

Американський виробник електромобілів Tesla підняв ціни на автомобілі Model X  для покупців у США на 5000 доларів. В компанії не пояснили, що стало причиною такого різкого подорожчання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Автовиробник заявив, що повнопривідна Model X тепер коштуватиме 84 990 доларів США, що вище за попередню ціну (79 990 доларів). Крім того, ціна на версію Model X Plaid була підвищена до 99 990 доларів від попередньої у 94 990.

Це не перший випадок зміни цінової політики. У грудні 2024 року Tesla підвищила ціни на автомобілі Model S в США на 5000 доларів, а з 1 лютого підвищила ціни на всі свої моделі в Канаді. Компанія не виготовляє автомобілі в цій країні, а імпортує їх з інших заводів.

Підвищення цін виробник електрокарів не пояснив. Відомо, що компанія працює над зниженням витрат на виробництво автомобілів і в січні заявила, що середня вартість матеріалів та робочої сили для виробництва її автівок досягла найнижчого рівня в четвертому кварталі. Однією з причин зниження витрат стало падіння цін на сировину.

Нагадаємо, минулого місяця реєстрації Tesla у Франції знизилися на 63%, що стало найгіршим показником для компанії з серпня 2022 року. У січні 2025 року у країні було зареєстровано лише 1141 автомобіль Tesla, що значно нижче загальної тенденції на ринку електромобілів.

Автор:
Тетяна Ковальчук