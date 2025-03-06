Бойкот Маску. Продажі Tesla в Австралії обвалилися на 70%

У лютому 2025 року продажі Tesla в Австралії впали на 70%, порівняно з аналогічним періодом 2024 роком. Це падіння виявилося значно гірше, ніж 33% зниження в січні, яке вже було найгіршим показником компанії за останні два роки.

Про це пише Futurism.

Повідомляється, що масове падіння продажів Tesla у Німеччині, Китаї, Франції та Скандинавії призвело до падіння ціни акцій компанії. Падіння продажів Tesla збіглося з першим повним місяцем, коли Ілон Маск став неофіційним радником президента США Дональда Трампа. Це призначення викликало широке обурення, яке, ймовірно, вплинуло на зниження попиту на продукцію компанії.

За даними звітності, тільки у лютому кількість нових австралійських реєстрацій Tesla Model 3 знизилася на 81,4% порівняно з тим же місяцем минулого року. Споживачі, які раніше асоціювали Tesla з прогресивними цінностями, тепер масово відмовляються від бренду. Деякі власники навмисно маскують логотипи компанії на своїх автомобілях.

Одним із найбільш поверхневих проявів протесту стала наклейка на бампері з написом: "Я купив це до того, як він збожеволів". Давні критики вважають, що це почуття виникло із запізненням на сім років.

Загалом, це був один із найгірших місяців в історії Tesla, оскільки споживчі витрати сповільнюються, і неможливо точно спрогнозувати, з якими труднощами компанія зіткнеться в найближчій час, пише видання.

Нагадаємо, вартість акцій Tesla продовжує знижуватися на тлі повідомлень про різке уповільнення продажів автомобілів у Європі. Наразі ринкова капіталізація компанії опустилася нижче рівня в $1 трлн.

Крім того, американський виробник електромобілів Tesla підняв ціни на автомобілі Model X для покупців у США на 5000 доларів. В компанії не пояснили, що стало причиною такого різкого подорожчання.