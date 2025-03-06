Бойкот Маску. Продажи Tesla в Австралии рухнули на 70%

В феврале 2025 года продажи Tesla в Австралии упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это падение оказалось гораздо хуже, чем 33% снижение в январе, которое уже было самым плохим показателем компании за последние два года.

Об этом пишет Futurism.

Сообщается, что массовое падение продаж Tesla в Германии, Китае, Франции и Скандинавии привело к падению цены акций компании. Падение продаж Tesla совпало с первым месяцем, когда Илон Маск стал неофициальным советником президента США Дональда Трампа. Это назначение вызвало широкое возмущение, которое, вероятно, повлияло на понижение спроса на продукцию компании.

По данным отчетности, только в феврале количество новых австралийских регистраций Tesla Model 3 снизилось на 81,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Потребители, ранее ассоциировавшие Tesla с прогрессивными ценностями, теперь массово отказываются от бренда. Некоторые владельцы намеренно маскируют логотипы компании на своих автомобилях.

Одним из самых поверхностных проявлений протеста стала наклейка на бампере с надписью: "Я купил это до того, как он сошел с ума". Давние критики полагают, что это чувство возникло с опозданием на семь лет.

В целом это был один из самых плохих месяцев в истории Tesla, поскольку потребительские расходы замедляются, и невозможно точно спрогнозировать, с какими трудностями столкнется компания в ближайшее время, пишет издание.

Напомним, стоимость акций Tesla продолжает снижаться на фоне сообщений о резком замедлении продаж автомобилей в Европе. В настоящее время рыночная капитализация компании опустилась ниже уровня $1 трлн.

Кроме того, американский производитель электромобилей Tesla поднял цены на автомобили Model X для покупателей в США на 5000 долларов. В компании не объяснили, что стало причиной столь резкого удорожания.