Фондовый рынок США потерял $5 трлн за три недели: какие причины

Стремительное падение фондового индекса S&P 500 на 10% с рекордно высокого уровня коррекции уничтожило триллионы долларов рыночной стоимости за несколько недель. Спад произошел в тени торговой войны США со своими основными партнерами.

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Об этом сообщает CNBC.

По данным FactSet, рыночная стоимость индекса S&P 500, в корзину которого включены 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию, на пике 19 февраля составила $52,06 трлн. Падение в четверг снизило рыночную стоимость индекса до $46,78 трлн.

Это означает, что общие потери составят около 5,28 триллиона долларов за три недели.

Спад произошел в тени торговой войны президента Дональда Трампа с несколькими основными торговыми партнерами Соединенных Штатов, при этом заголовки о тарифах порой, казалось, стимулируют движение рынка. Также были признаки замедления экономического роста со слабыми опросами потребительских настроений и прохладными прогнозами от розничных продавцов, таких как Walmart.

"Наше взаимодействие с клиентами показывает, что настроение меняется. Хотя многие считают разговоры о рецессии преждевременными, есть опасения по поводу непредсказуемой политики новой администрации, а "налог на неопределенность" бьет ожидания роста", — заявил стратег Barclays Эммануэль Кау.

Другим фактором, способствующим понижению, по-видимому, является сворачивание торговли связанной с искусственным интеллектом. С 19 ноября акции Nvidia упали на 17%, а Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) – на 19%.

Кроме того, рост акций компаний, связанных с ИИ, вызвал опасения, что фондовый рынок был слишком переоценен, и несколько акций подчас имели собственную рыночную капитализацию свыше $3 трлн. Даже сейчас S&P 500 торгуется по цене, в 24,1 раза превышающей ее 12-месячную прибыль, согласно FactSet, что значительно выше его долгосрочного среднего значения.

Напомним, первые 50 дней второго президентства Дональда Трампа ознаменовались значительной нестабильностью фондового рынка США. Фондовые рынки США и американские акции 10 марта продемонстрировали самые низкие показатели с 2009 года.