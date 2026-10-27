Місцеві бюджети отримали майже 11 млрд грн податку на нерухомість: які регіони в лідерах

За січень–вересень 2026 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 11 млрд грн податку. Це на 15,6%, або на 1,5 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період торік.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Найбільші надходження отримав Київ — 2,3 млрд грн. У Київській області сплатили 1,2 млрд грн, у Львівській — 1,1 млрд грн, в Одеській — 1 млрд грн.

За яку площу житла нараховують податок

У ДПСУ нагадали, що платниками є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю.

Для житла податок нараховують на площу, що перевищує встановлені норми:

60 м² для квартири;

120 м² для житлового будинку;

180 м², якщо у власності є різні типи житла.

Отже, якщо квартира має площу 80 м², оподаткуванню підлягають 20 м². Водночас остаточна сума залежить від ставки, встановленої місцевою владою, та інших передбачених законом умов.

Як перевірити суму податку

Розрахувати податок можна за допомогою онлайн-калькулятора на сайті Державної податкової служби. Податкове повідомлення-рішення доступне в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа, а також у застосунку "Моя податкова".

Якщо сума нарахування не відповідає даним про нерухомість, власник може звернутися до Центру обслуговування платників або Офісу податкових консультантів для звірки.

Нагадаємо, за підсумками січня – липня 2026 року платники перерахували до бюджетів 8,4 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.