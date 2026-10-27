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Місцеві бюджети отримали майже 11 млрд грн податку на нерухомість: які регіони в лідерах

Податок на нерухомість
Податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам майже 11 млрд грн

За січень–вересень 2026 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 11 млрд грн податку. Це на 15,6%, або на 1,5 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період торік. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Найбільші надходження отримав Київ 2,3 млрд грн. У Київській області сплатили 1,2 млрд грн, у Львівській 1,1 млрд грн, в Одеській 1 млрд грн.

За яку площу житла нараховують податок

У ДПСУ нагадали, що платниками є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю.

Для житла податок нараховують на площу, що перевищує встановлені норми:

  • 60 м² для квартири;
  • 120 м² для житлового будинку; 
  • 180 м², якщо у власності є різні типи житла.

Отже, якщо квартира має площу 80 м², оподаткуванню підлягають 20 м². Водночас остаточна сума залежить від ставки, встановленої місцевою владою, та інших передбачених законом умов.

Як перевірити суму податку

Розрахувати податок можна за допомогою онлайн-калькулятора на сайті Державної податкової служби. Податкове повідомлення-рішення доступне в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа, а також у застосунку "Моя податкова".

Якщо сума нарахування не відповідає даним про нерухомість, власник може звернутися до Центру обслуговування платників або Офісу податкових консультантів для звірки.

Нагадаємо, за підсумками січня – липня 2026 року платники перерахували до бюджетів 8,4 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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