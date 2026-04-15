Бюджет отримав додаткові 370 млн грн: Київ лідирує за сплатою податку на нерухомість

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Платежі за нерухомість в Україні зросли

У січні–березні 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Додатково до бюджету надійшло понад 370 млн грн.

Найбільші обсяги надходжень традиційно забезпечили економічно активні регіони.

Лідером став Київ, де було сплачено 596,2 млн грн - це близько 20% від загальної суми податку.

Далі за обсягами надходжень:

Київська область — 318,3 млн грн

Львівська область — 292,4 млн грн

Дніпропетровська область — 283,5 млн грн

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю.

Нагадаємо, упродовж січня – лютого 2026 року власники нерухомого майна перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн. Порівняно з початком минулого року обсяг платежів зріс на 14%. Найбільші надходження забезпечили Київ та Київська область.