За два місяці власники нерухомості сплатили 2,3 млрд грн податку: які регіони в лідерах

Упродовж січня – лютого 2026 року власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн. Порівняно з початком минулого року обсяг платежів зріс на 14%. Найбільші надходження забезпечили Київ та Київська область.

Отримані кошти громади спрямовують на розвиток інфраструктури та реалізацію соціальних проєктів.

Найбільші показники зафіксовано у таких регіонах:

місто Київ – 489,8 млн грн;

Київська область – 238,2 млн грн;

Львівська область – 232,7 млн грн;

Дніпропетровська область – 217,3 млн грн.

Платниками є фізичні та юридичні особи, включаючи нерезидентів. Якщо об'єкт має кілька власників, порядок сплати залежить від форми власності. При спільній частковій власності кожен власник платить за свою частку. При спільній сумісній власності без поділу майна платить один із власників за спільною згодою або рішенням суду. Якщо майно поділене між співвласниками, кожен сплачує за свою частину.

Податок нараховується лише на площу, що перевищує законодавчі ліміти:

для квартир – понад 60 кв. м;

для житлових будинків – понад 120 кв. м;

для змішаних типів нерухомості (квартира і будинок разом) – понад 180 кв. м.

Податкові повідомлення-рішення надсилає Державна податкова служба. Платники можуть самостійно перевірити нарахування в Електронному кабінеті за допомогою електронного ключа або у мобільному застосунку "Моя податкова".

Нагадаємо, за перший місяць 2026 року державний бюджет отримав понад 1,7 млрд грн у вигляді податку на нерухоме майно. Цей показник на 16% вищий за результати січня 2025 року.