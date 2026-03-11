Скільки коштуватиме податок на нерухомість у 2026 році?

Податок на нерухомість щороку отримують власники квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені норми. При цьому важливо розуміти: у 2026 році власники сплачують податок за 2025 звітний рік. Дані про власників беруть із Державного реєстру речових прав. Тож рахувати самостійно нічого не потрібно, податкова все зробить за вас і надішле повідомлення-рішення до 1 липня. Читайте на Delo.ua , кому прийде платіжка у 2026 році, як розрахувати суму та хто має право взагалі не платити цей податок.

Хто зобов'язаний платити?

Податок стосується фізичних і юридичних осіб, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю, що перевищує пільгові норми:

квартира площею понад 60 кв. м;

житловий будинок площею понад 120 кв. м;

квартира і будинок у власності одночасно — загальна площа понад 180 кв. м.

Якщо житло не перевищує ці межі — податок на нерухомість не нараховується взагалі.

Важливий нюанс: для підрахунку береться загальна площа нерухомості, а не житлова. І ще один момент на користь власників: якщо квартира чи будинок у спільній власності, кожному співвласнику пільговий ліміт надається окремо.

Скільки доведеться заплатити

Ставку податку на нерухомість встановлюють органи місцевого самоврядування, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен «зайвий» квадратний метр.

Оскільки мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року становила 8 647 гривень, максимальна ставка сягає близько 120 гривень за 1 кв. м надлишкової площі. Розглянемо нижче кілька практичних прикладів.

Об'єкт Площа Оподатковувана площа Сума на рік (макс.) Квартира 80 кв. м 20 кв. м ~2 400 грн Квартира 100 кв. м 40 кв. м ~4 800 грн Будинок 150 кв. м 30 кв. м ~3 600 грн Квартира + будинок 200 кв. м 20 кв. м ~2 400 грн Квартира понад 300 кв. м будь-яка фіксовано +25 000 грн/рік Будинок понад 500 кв. м будь-яка фіксовано +25 000 грн/рік

Для великої нерухомості діє окреме правило. Так, якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку – 500 кв. м, власнику щороку нараховують додаткові фіксовані 25 000 гривень за кожен такий об'єкт, незалежно від ставки громади.

Місцева влада має право встановлювати нижчі ставки. Тому реальна сума може виявитися меншою за максимально допустиму, залежно від рішення конкретної громади.

Хто не платить податок на нерухомість

Є категорії нерухомості, для яких податок не нараховується і не стягується взагалі. Це стосується об'єктів, розташованих

у зонах активних бойових дій,

на тимчасово окупованих росією територіях,

на території АР Крим, якщо власник проживає на материковій частині України.

Звільнення діє з першого числа місяця, в якому визначено дату початку бойових дій або окупації, до останнього числа місяця їх завершення. Перелік відповідних зон визначається наказом Міністерства розвитку громад і територій.

Що важливо для власників новобудов

Якщо ви нещодавно купили квартиру в новобудові, правила ті самі. Податок на нерухомість нараховується на всі об'єкти, що перевищують встановлені норми, незалежно від типу житла та року введення будинку в експлуатацію.

Вибір компактної квартири площею до 60 кв. м автоматично звільняє від цього податку. Для багатьох покупців це стає додатковим аргументом на користь смарт-квартир і студій.

Окремий нюанс 2026 року: з цього року нотаріуси передають більше інформації про посвідчені угоди до державних органів для податкового контролю.

Для угод на суму від 400 000 гривень потрібні документи про походження коштів. Базовий пакет документів для купівлі житла при цьому не змінився.

Як отримати повідомлення і що робити далі

До 1 липня 2026 року Державна податкова служба надішле власникам повідомлення-рішення про суму податку, поштою або через електронні сервіси ДПС. Сплатити потрібно в строк, зазначений у документі. Пропуск термінів тягне за собою нарахування штрафів і пені.

Якщо вважаєте, що податок нараховано помилково, наприклад, неправильно визначено площу або не враховано пільговий статус об'єкта — варто звернутися до місцевого управління ДПС із відповідними документами до закінчення строку сплати.