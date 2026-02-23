Новобудови весни 2026: які ЖК введуть в експлуатацію найближчим часом?

Ринок новобудов Києва у 2026 році залишається активним, попри всі виклики. Забудовники завершують розпочаті черги, покупці шукають квартири з найближчими термінами введення в експлуатацію, а ціни продовжують поступово зростати. Читайте на Delo.ua , які житлові комплекси Києва здаються у 2026 році і на що звертати увагу при виборі новобудови. Цей матеріал має виключно ознайомчий характер. Терміни введення в експлуатацію та ціни можуть змінюватися.

Ціни на новобудови Києва у 2026 році

Очікується, що ціни на квартири у новобудовах Києва можуть зрости у 2026 році приблизно на 8–12%, через подорожчання будівельних матеріалів, енергії та нові стандарти безпеки. Про це заявив засновник KAN Development Ігор Ніконов на конференції LUN Conference у жовтні 2025 року.

Середня ціна на первинному ринку житла Києва у 2025 році становила близько $2 011 за кв. м, що відповідає приблизно 84 600 грн/кв. м — зростання на 3,3% у доларовому еквіваленті порівняно з попереднім роком.

Ринок характеризується дефіцитом нової якісної пропозиції: кількість завершених об'єктів перевищує кількість нових запусків, що підтримує цінову стабільність або подальше зростання.

Ціни суттєво різняться залежно від району: від десь 34 000 грн/кв. м у віддалених локаціях до 47 000 грн і вище у престижніших районах. Центральні та престижні локації – Печерський, Шевченківський, що традиційно показують ціни вище середнього по місту.

Які ЖК здаються у 2026 році

Серед Київських новобудов, що здаються у 2026 році, переважає комфорт-клас із розвиненою внутрішньою інфраструктурою.

ЖК Brother (Дарницький район)

ЖК Brother

Джерело: brother.riel.ua

Проєкт від РІЕЛ (RIEL) із фокусом на молоді родини та активний спосіб життя. Комплекс передбачає внутрішній променад для прогулянок і відпочинку, а також спортивну інфраструктуру на прибудинковій території: TRX-зону для функціональних тренувань та стіну для скелелазіння.

Це робить його одним із небагатьох житлових комплексів у підбірці, де акцент зроблений саме на спортивній складовій, поєднуючи сучасне житло з можливостями для щоденної активності та розвитку здорового способу життя.

ЖК Кришталеві джерела (Голосіївський район)

ЖК Кришталеві джерела

Джерело: dzerela.kiev.ua

Один із найбільших комплексів підбірки від KSM‑GROUP: близько 42 будинків та 4 308 квартир. Поверховість від 5 до 16 поверхів, а саме будівництво цегляне.

Комплекс розташований біля парку, що формує екологічну перевагу локації. Частина будинків уже здана, решта добудовується до 2026 року.

ЖК Файна Таун (Шевченківський район)

ЖК Файна Таун

Джерело: faynatown.com.ua

Проєкт від KAN Development розташований у центральній частині міста та поєднує комфортне житло з розвиненою комерційною інфраструктурою на перших поверхах.

Для мешканців передбачено закриту прибудинкову територію з зонами відпочинку та спортивними майданчиками, а також сучасні пішохідні маршрути всередині комплексу. Акцент робиться на зручність для сімей та активного способу життя, що робить квартал помітним серед інших проєктів компанії.

ЖК Respublika (Голосіївський район)

ЖК Respublika

Джерело: dzerela.kiev.ua

Масштабний проєкт від одного з найбільших київських девелоперів – KAN Development. Комплекс налічує близько 17 будинків та 3 044 квартири з поверховістю від 6 до 17 поверхів.

Монолітно-каркасна технологія будівництва, стіни з газобетону, багаторівневий наземний паркінг. Окремо варто відзначити, що KAN Development будує в межах комплексу школу на понад 2 000 учнів із запланованим відкриттям до 1 вересня 2026 року.

ЖК Svitlo Park (Печерський/Голосіївський райони)

ЖК Кришталеві джерела

Джерело: svitlopark.ua

Один із найбільших проєктів у підбірці за кількістю квартир від Futura Hata: близько 23 будинків та 7 485 квартир з поверховістю від 10 до 26 поверхів. Утеплення з мінеральної вати, а договори інвестиційні. Здача частини черг запланована на 2025–2026 роки.

Особливості ринку та локації

Найбільша кількість об'єктів із запланованими здачами у 2026 році зосереджена поблизу станцій метро Осокорки, Позняки, Теремки та Нивки. Ці локації традиційно приваблюють покупців завдяки транспортній доступності та розвиненій районній інфраструктурі.

Серед загальних тенденцій ринку варто виділити

акцент на закриті двори без автомобілів і контрольований доступ на територію;

комерційні приміщення на перших поверхах як стандарт для комфорт-класу;

спортивні та дитячі зони як обов'язковий елемент нових комплексів;

будівництво соціальної інфраструктури: шкіл і садочків, безпосередньо в межах великих кварталів.

Тож весна – активний час для отримання сертифікатів готовності, і саме в цей період варто уважно стежити за статусом будівництва обраного ЖК. Актуальні ціни та терміни здачі завжди уточнюйте безпосередньо у відділі продажів , адже ринок змінюється швидко.